Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

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RİZE'nin Çayeli ilçesinde, seyir halindeyken dumanlar yükselince yol kenarına çekilmek istenen otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Sürücünün saniyeler önce araçtan indirdiği eşi ve 5 yaşındaki kızı kazadan son anda kurtulurken, sürücü Şahin Toprak (33) ve akrabası Coşkun Kesimal (37) yaralandı.

ÖNCE EŞİNİ VE KIZINI ARAÇTAN İNDİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Çayeli yönüne giden Şahin Toprak yönetimindeki 53 ADN 651 plakalı otomobilden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Toprak, aracı durdurarak eşi Ayşegül Toprak (30) ve kızı Hira Toprak'ı (5) araçtan indirdi.

ARACI YANAŞTIRIRKEN TIR ARKADAN ÇARPTI

Ailesini güvenli alana bıraktıktan sonra arızalanan otomobili yol kenarına yanaştırmaya çalışan Toprak'ın otomobiline, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 AGE 898 plakalı TIR çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki sürücü Şahin Toprak ile araçta bulunan akrabası Coşkun Kesimal, yaralandı. Otomobilden kızıyla inen Ayşegül Toprak kazaya tanık olunca fenalık geçirdi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Şahin Toprak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı