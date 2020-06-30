LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Binlerce öğrenci 20 Haziran günü, ortaöğretime geçiş için LGS sınavına girdi. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları için de tarih belli oldu. Öğrenciler, sınavın ardından LGS puanı nasıl hesaplanır sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
30.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:24

20 Haziran Cumartesi günü EMB tarafından düzenlenen LGS sınavında toplam 90 soru yer aldı. Sınavın hemen ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 2 saat 35 dakika süren sınavda öğrenciler iki oturumda sınavı tamamladı. İşte, LGS sınavı hakkında detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in liselere geçiş amacıyla gerçekleştirdiği LGS sınav sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar MEB'in resmi internet adresinden erişime sunulacak.

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ...

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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