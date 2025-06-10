2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler "Lgs sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren LGS sınav giriş belgesini erişime açtı. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? LGS giriş belgesi sorgulama ekranı!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 itibarıyla erişime açıldı.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları ile giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği okul, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer almaktadır. Bu belge, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LGS 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.