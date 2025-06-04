LGS GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı! LGS giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

Öğrenciler "Lgs giriş belgesi nasıl alınır?" ve "Lgs giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularına yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen duyuru geldi. Lgs'ye girecek adaylar için hazırlanan LGS giriş belgesi, e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, LGS giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav yerleri 4 Haziran 2025 tarihinde belli olacak. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 04 Haziran 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

2025 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

LGS KAÇ DAKİKA?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

Özel gereksinimi olan öğrenciler, sınav hizmeti alabilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için örgün eğitime devam edenlerin bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesi, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için, öğrencinin sınava alınacağı adresin velisi/vasisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi, okul müdürlüğü tarafından da ilgili rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) iletilmesi gerekecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih ve yerleştirme işlemleri

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

Nakil süreci

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci uzatılmıştı

Öte yandan, "2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.