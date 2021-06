LGS BİRİNCİSİ NECİP'İN BAŞARI SIRRI; HER ZAMAN MUTLU OLMAK

Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu.

Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu. 500 tam puan alan Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli, "Benim başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Asla moralimin bozulmasına izin vermedim" dedi.

Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Tam puan alarak başarıya ulaşan 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli'ye, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hediye verdi.

BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten ilçe kaymakamı Zeyit Şener, 'Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Necip ile Mert'i ve ailelerini tebrik ediyorum. Uzun soluklu bir mücadeleden sonra başarıyı elde etmek Necip için büyük bir gurur olsa gerek' diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk de 'Necip tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarı bir ekip işi. Tüm sınava giren öğrencileri ve tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Necip Dedeli'yi tebrik eden belediye başkanı Bünyamin Demir ise 'Öğrencimizi tebrik ediyorum. Güngören'de 2 Türkiye birincisi olması büyük gurur. Bu 2 arkadaşımızın da devlet okullarında bu başarıyı elde etmesi bizim için ayrıca mutluluk verici. Kendisini tebrik ediyoruz. İlçemizde daha nice başarılar çıkaracak gençlerin yetişeceğine inanıyoruz' dedi.

MORALİMİN BOZULMASINA İZİN VERMEDİM

Başarısının sırrını 'mutlu olmak' diyerek açıklayan Furkan Necip Dedeli de 'Benim başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Asla moralimin bozulmaması. Eğer ben moralimi bozarsam, tempom düşerse başka insanlar beni geçeceklerdi ve birinci olacaklardı. Her zaman mutlu olmam gerekiyor diye kendime baskı yaptım. Mutlu bir yıl geçirdim. Bizden istenen de galiba bu, 'stres yapmamak'. Her zaman rahat olmak ve görevi de yerine getirmek gerekiyor' diye konuştu.

TÜM SENE FEN LİSESİ İÇİN ÇALIŞTIM

Dedeli, 'Hedefim Çapa Fen Lisesiydi. Şimdi tam puan aldım ama hala aynı okula gitmek istiyorum. O benim hayalim ve hayalimden vazgeçmek istemiyorum. Tüm sene bunun için çalıştım. Daha çok yatırım ve robotlarla ilgilenmek istiyorum. Hem onlarla ilgilenip, hem de yatırım alanında ülkemi geliştirmek istiyorum' dedi.

ÖNEMLİ OLAN PLANLI ÇALIŞMAK

Gelecek sene sınava girecek arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Dedeli, 'Ben çok fazla soru çözdüm, her gün şu kadar soru çözüyorum diyen birçok insan çıkıyor. Bunlara moralimi bozmamaya çalışıyorum çünkü önemli olan planlı yapmak. Ben günde 250 soru civarında çözüyordum. Bazen 300'e çıkıyordum ama çıktığımda da düşüyordum ve çok fazla abartmıyordum. Her zaman, düzenli yapmak yeterli olacaktır' ifadelerini kullandı.

Çocuğunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden anne Fatime Dedeli ise 'Bu mutluluğu bütün ailelerin yaşamasını isterim. Biz başardık, darısı diğer çocukların başına. Çalışmakla bir sorunu olan çocuk değildi ve çalışmayı seviyordu. Kendi çalıştı ve yaptı. Ona verilen en güzel hediye yeni kitaplardı' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı