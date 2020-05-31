Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak

Yeşilyurt Belediyesi, tarihi ve turistik mekanlarıyla kadim bir medeniyeti bünyesinde barındıran Kadim Çırmıhtı'nın 'Lezzet Vadisi' projesiyle gün yüzüne çıkacak.

Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak
31.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:15

Yeşilyurt Belediyesi, tarihi ve turistik mekanlarıyla kadim bir medeniyeti bünyesinde barındıran Kadim Çırmıhtı'nın 'Lezzet Vadisi' projesiyle gün yüzüne çıkacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Lezzet Vadisi' projesi kapsamında Kadim Çırmıhtı'nın tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak adına başlatılan yatırımların boyutu her geçen gün genişliyor. Yeşilyurt'un eski yerleşim yeri olan Kadim Çırmıhtı bölgesindeki Gündüzbey, Mollakasım, Hıroğlu, Konak ve Barguzu gibi mahallelerin tarihi dokusunu muhafaza edip turizme kazandırılması ile birlikte geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi, tarihi konakların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmalarının yanı sıra yıkılmaya yüz tutmuş binaları tarihi dokuya uygun bir şekilde restore ediyor.

"Tarihi dokuyu güçlü ve kalıcı yatırımlarla gelecek nesillere taşıyacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlam bir medeniyete sahip Kadim Çırmıhtı'nın var olan güçlü tarihsel potansiyelini gün yüzüne çıkarıp, bugünden gelecek nesillere taşımak adına restorasyon projelerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

"Çırmıhtı'nın eşsiz güzelliklerini lezzet vadisi projemizle ön plana çıkaracağız"

Yeşilyurt'un gizli kalmış tarihsel zenginliklerini 'Lezzet Vadisi' projesiyle ön plana çıkarıp, gelecek kuşaklara taşımak adına çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kentleri ve ilçeleri ayakta tutan tarihsel ve kültürel miraslarıdır. Yeşilyurt'umuzun sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası koruyup, geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız projelerle ilçemizin kültürel mirasınının uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Ecdat yadigarı tarihi evlerimiz, camilerimiz, çeşmelerimiz, köprülerimiz ve konaklarımız ile sokaklarımızı restore ederek tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıp, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini bu bölgeye çekmeye çalışıyoruz. Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerinin içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtı'da bulunan tarihi konaklarımızı restore ederek her birine ayrı fonksiyonlar yüklüyoruz, eski binaların dış cephelerini tarihi dokuya uygun olarak restore ediyoruz. Yeşilyurt'un tarihsel yapısını ön plana çıkarmak ve turizm potansiyelini artırmak adına başlattığımız 'Lezzet Vadisi' projemiz kapsamında Hıroğlu Mahallesinde bulunan ve ismini 'Lezzet Caddesi' olarak değiştirdiğimiz caddemizde bulunan tarihi konaklarımızı farklı alanlarda turizme kazandırmak adına restorasyonlarına devam ediyoruz. Bu kapsamda; satın alma işlemlerini tamamladığımız, toplam alanı bin 79 metrekare olan dört katlı binamızı, yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve satışının yapılacağı bir konak hüviyetine dönüştürmek adına restorasyon çalışmalarına başladık. Konağımızın iç ve dış tasarımları ile oturma ve dinlenme bölümlerini tamamen yöresel motiflerle döşeyerek, gelen misafirlerimize ilçemizin kültürel zenginliklerini yansıtacağız. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz, her biri ayrı bir lezzete sahip yöresel kahvaltılıklarımız, vegan ve vejeteryan yemeklerimizin tadına, yöresel motiflerle süsleyeceğimiz bu mekanda ulaşabilecektir. Bununla birlikte yine aynı mahallede bulunan, uzun yıllardır kullanılması nedeniyle eskiyen bir binamızın dış cephesini tarihi dokuya uygun olarak restore ediyoruz.Bölgemizde bulunan 10'a yakın ev ve işyerini de bu uygulama kapsamında restore edeceğiz. Tarihi bir atmosfere sahip bu bölgemizi ziyaret edecek olanlar bir nevi tarihte yolculuk yapacaklar, farklı güzellikleri teneffüs ederek, eşsiz zenginliklerimizin tadını çıkartacaklar ve inanıyorum ki buradan ayrılmak istemeyeceklerdir" dedi.

"Tarihi ve kültürel mirasımızın hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz"

Kadim Çırmıhtı'da devam eden yatırımlarla tarihi ve kültürel mirasın hak ettiği değeri görmesini sağlayacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, " Butik Otelimizle, Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzemizle, Malatya Mutfak Sanatlarıyla, Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle, Tarihi Kebir Camimizle, Terzi Deremizle, Saat Kulemizle, lokantalarımızla, yöresel ürün satış noktalarımızla, tarih kokan caddelerimizle, otoparklarımızla Kadim Çırmıhtı'mızın tarihi zenginliklerini, doğal ve kültürel mirasını 'Lezzet Vadisi' projemizle daha geniş kesimlere ulaştırmak adına ciddi mesafeler aldık. Bölgemizin tarihi kimliğini bu ve benzeri diğer yatırımlarla daha değerli hale getirmek, mahallelilik kültürünü yaşatmak ve geçmişle gelecek arasında köprü oluşturup, turizme kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı Haber
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Haber
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Hasan Polatkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Ali Koç Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:15:48. #1.14#
title