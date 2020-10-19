Letonya nerededir? Letonya yüzölçümü? Letonya para birimi? Letonaya yüzölçümü ne kadardır?

Farklı etnik yapısı, dışarıdan soğuk duran ama içten oldukça sıcak olan insanlarıyla birçok insanın dikkatini çeken halkıyla Letonya nerededir? Letonya yüzölçümü? Letonya para birimi? Letonya yüzölçümü ne kadardır?

Avrupa'nın kuzeyinde yer alan uzun boylu insanları ile tüm dünyaya nam salmış Letonya nerededir? Letonya yüzölçümü? Letonya para birimi? Letonaya yüzölçümü ne kadardır?

LETONYA NEREDEDİR?

Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Beyaz Rusya ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır. Letonya'nın en büyük şehri ve başkenti Riga'dır. 1 Mayıs 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

LETONYA'NIN COĞRAFYASI

Konum: Doğu Avrupa, Baltık denizi kıyısında, Estonya ile Litvanya arasında yer alır

Coğrafi konumu: 57 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı

Yüzölçümü: 64.589 km²

Sınır komşuları: Beyaz Rusya 167 km, Estonya 343 km, Litvanya 576 km, Rusya 282 km

İklimi: Deniz iklimi, nemlidir, kışlar orta sertlikte geçer.

Arazi yapısı: Alçak ovalar

Deniz seviyesinden yüksekliği:

En alçak noktası: Baltık Denizi 0 m

En yüksek noktası: Gaizinkalns 312 m

Doğal kaynakları: kehribar, bataklık kömürü, kireçtaşı, hidro enerji, işlenebilir arazi

Arazi kullanımı (2005 verileri):

tarıma uygun topraklar: %28,19

daimi ekinler: %0,45

diğer: %71,36

Sulanan arazi: 200 km² (2003 verileri)

LETONYA'NIN EKONOMİSİ

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 35.08 milyar $ (2006 verileri)

GSYİH - reel büyüme: %9,3 (2006 verileri)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6,3 (2006)

İşsizlik oranı: %6.7 (2006 verileri)

İhracat ürünleri: Ahşap ve ahşap ürünleri, makine ve parçaları, metaller, tekstil, gıda maddeleri

İhracat ortakları: Litvanya %11, Estonya %10,8, Almanya %10,2, Birleşik Krallık %10,2, Rusya %7,9, İsveç %7,8, Danimarka %5,3, Polonya %5,3 (2005)

İthalat ürünleri: Makine ve parçalar, kimyasallar, yakıtlar

İthalat ortakları: Almanya %13,9, Litvanya %13,6, Rusya %8,6, Estonya %7,9, Polonya %6,4, Finlandiya %5,9, Beyaz Rusya %5,8, İsveç %5,1 (2005)

Dış borç tutarı: 18.9 milyon $ (2006 verileri)

LETONYA'NIN DİLİ VE ETNİK YAPISI

Nüfus: 2.274.735 (Temmuz 2006 verileri)

Nüfus artış oranı: %0,67 (2006 verileri)

Mülteci oranı: -2.26 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Bebek ölüm oranı: 9.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)

Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71,33 yıl

erkeklerde: 66,08 yıl

kadınlarda: 76,85 yıl (2006 verileri)

Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)

HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0,6 (2001 verileri)

HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7.600 (2001 verileri)

HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 den az (2003 verileri)

Ulus: Letonyalı

Nüfusun etnik dağılımı: Leton %62,1, Rus %26,9, Beyaz Rus %3,3, Ukraynalı %2,2, Polonyalı %2,2, diğer %2,3 [2]

Din: Lutherci, Roma Katolikleri, Rus Ortodoksları

Diller: Letonca (resmi), Litvanca, Rusça.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler (2003 verileri)

toplam nüfusta: %99,8

erkekler: %99,8

kadınlar: %99,8