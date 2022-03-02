League of Legends 12.5 yama notları! İşte detaylar

Leage of Legends 12.5 yaması diğer yamalara göre biraz daha küçük. Ahri ve Gwen gibi şampiyonları zayıflatırken Samira ve Destek Seraphine gibi şampiyonlar güçleniyor. Ufak bir bilgilendirme olarak ise 12.5 yaması bir ay boyunca sunucularda kalacak. 12.6 Yaması'ysa 30 Mart'ta çıkış yapacak.

ŞAMPİYONLAR

Ahri

W'nun taban hasarı azaldı; mana bedeli arttı. E'nin mana bedeli arttı.

12.3'te getirdiğimiz Ahri yenilemesini beğendiğiniz için mutlu olsak da tilkimiz o zamandan beri biraz fazla güçlü. Genel gücünü azaltmak için erken safhalarda onu biraz zayıflatıyoruz.

W – Tilki Ateşi

HASAR 60/85/110/135/160 (+%30 YG) ? 50/75/100/125/150 (+%30 YG)

MANA BEDELİ 25 ? 30

E – Ayartan Öpücük

MANA BEDELİ 50 ? 60

Gwen

Pasifin canavarlara yönelik hasarı azaldı. E'nin ilave saldırı menzili azaldı.

Gwen bir süredir profesyonel düzeyde hem üst koridorda hem de ormanda önüne gelene makas atıyor. Bu yüzden zayıf yönlerinin daha belirgin olması ve esnek bir seçim olarak zayıflaması için gücünün bir kısmını kırpıyoruz.

Pasif – Bin Kesik

CANAVARLARA YÖNELİK AZAMİ HASAR 10 (+%25 YG) ? 10 (+%15 YG)

E – Pens At

İLAVE SALDIRI MENZİLİ 100 ? 50

Kennen

W'nun tam yükteyken normal saldırılarla verdiği ilave hasar arttı.

Artık Kennen üst koridorda pek tercih edilmiyor. Dolayısıyla ona mevcut metayı şoke edecek bazı ufak güçlendirmeler getiriyoruz.

W – Elektrik Dalgası

TAM YÜKTEYKEN NORMAL SALDIRILARLA VERİLEN İLAVE BÜYÜ HASARI 20/30/40/50/60 (+%60/70/80/90/100 İlave SG) (+%25 YG) ? 35/45/55/65/75 (+%80/90/100/110/120 İlave SG) (+%35 YG)

Master Yi

Q'nun hasarı ve ilave kritik vuruş hasarı azaldı. Her bir saldırı artık isabet etkilerini uyguluyor; isabet halinde bekleme süresinde azalma artık yetenek hızına bağlı olarak artıyor. E ve R'nin güçlendirme süreleri artık Q'nun kullanımı sırasında duraksıyor ve her ikisi de Q sırasında etkinleştirilebiliyor. E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.

Master Yi'nin Gece Kılıcı dizilimleri son zamanlarda biraz fazla kuvvetli fakat daha da önemlisi bu dizilimler hem rakiplerin canını sıkıyor hem de sağlıksız bir oynanış oluşturuyor. Q'nun zırh deşme ve yetenek hızı nitelikleriyle arasındaki sinerjiyi azaltıyoruz ve bunu isabet halinde güç artışı ekleyerek telafi ediyoruz. Böylece Wuju Üstadı savaşırken kendisini göstermek zorunda kalacak.

Q – Alfa Vuruşu

HASAR 25/60/95/130/165 (+%90 SG), aynı hedefe yönelik sonraki isabetler için %75 azalır ? 30/60/90/120/150 (+%60 SG), aynı hedefe yönelik sonraki isabetler için %75 azalır

KRİTİK VURUŞLARLA VERİLEN İLAVE HASAR %60 (+ ilave kritik vuruş hasarı yüzdesi) ? %50 (+ ilave kritik vuruş hasarı yüzdesi)

%60 (+ ilave kritik vuruş hasarı yüzdesi) ? %50 (+ ilave kritik vuruş hasarı yüzdesi) YENİ HERKESE BİR TANE Q – Alfa Vuruşu yeteneğinin her bir saldırısı artık E – Wuju Stili de dahil olmak üzere isabet etkilerini uyguluyor (sonraki isabetlerin isabet etkileri de %75 azalır).

– Alfa Vuruşu yeteneğinin her bir saldırısı artık E – Wuju Stili de dahil olmak üzere isabet etkilerini uyguluyor (sonraki isabetlerin isabet etkileri de %75 azalır). GÜNCELLENDİ YAVAŞ AMA HÂLÂ İSTİKRARLI Q – Alfa Vuruşu yeteneğinin normal saldırı halinde bekleme süresinde azalması artık yetenek hızına bağlı olarak artıyor. Mesela Master Yi 100 Yetenek Hızına sahipse artık her bir isabet bekleme süresini 0,5 saniye azaltıyor (1 saniye yerine).

– Alfa Vuruşu yeteneğinin normal saldırı halinde bekleme süresinde azalması artık yetenek hızına bağlı olarak artıyor. Mesela Master Yi 100 Yetenek Hızına sahipse artık her bir isabet bekleme süresini 0,5 saniye azaltıyor (1 saniye yerine). GÜNCELLENDİ ACELE ETME Q – Wuju Stili ve R – Gözükara yeteneklerinin aktif etkilerinin süreleri artık Q – Alfa Vuruşu kullanımı sırasında azalmıyor (W – Meditasyon yeteneğine benzer şekilde).

– Wuju Stili ve R – Gözükara yeteneklerinin aktif etkilerinin süreleri artık Q – Alfa Vuruşu kullanımı sırasında azalmıyor (W – Meditasyon yeteneğine benzer şekilde). GÜNCELLENDİ AWUJUNU YALARSIN Master Yi artık E – Wuju Stili ve R – Gözükara yeteneklerini Q – Alfa Vuruşu sırasında kullanabiliyor.

E – Wuju Stili

GERÇEK HASAR 30/40/50/60/70 (+%35 İlave SG) ? 30/38/46/54/62 (+%35 İlave SG)

Miss Fortune

W pasifinin dirilme halinde hareket hızı arttı.

Dirilir dirilmez caka satabilmesi için Miss Fortune'a bir yaşam kalitesi güncellemesi getiriyoruz.

W – Caka

GÜNCELLENDİHIZ BENİM GÖBEKADIM Miss Fortune ortaya çıktığında artık Caka pasifinin azami hareket hızını kazanıyor.

Samira

Can büyüme oranı ve zırh büyüme oranı arttı. R'nin bekleme süresi azaldı.

Çöl Gülü, sürekli heyecan peşinde koşan birine göre son zamanlarda pek de cüretkâr değil. İleri safhalardaki büyük takım savaşlarında kendisine odaklanılmadan önce Stil yükü biriktirebilmesi için onun zamanla daha dayanıklı bir şampiyona dönüşmesini sağlıyoruz.

Taban nitelikler

CAN BÜYÜME ORANI 88 ? 94

SEVİYEDE CAN2026? 2128

ZIRH BÜYÜME ORANI 3 ? 3,5

SEVİYEDE ZIRH77? 85,5

R – Cehennem Tetiği

BEKLEME SÜRESİ 8 saniye ? 5 saniye

Seraphine

W'nun mana bedeli ileri yetenek seviyelerinde azaldı; bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde azaldı ve ileri yetenek seviyelerinde arttı; kalkanı azaldı ve artık sabit değil; takım arkadaşlarına yönelik kalkan artık Seraphine'e yönelik kalkanla aynı miktarda; iyileştirme artışı düzenlendi. E'nin bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde azaldı.

Seraphine'in yıldızı orta koridorda parlıyor ama oyuncular onun alt koridorda da sahne almasını istiyor. Destek setine orta koridordaki solo performanslarının sesini fazla yükseltmeyecek bazı güçlendirmeler getiriyoruz.

W – Saran Ses

MANA BEDELİ 50/70/90/110/130 ? 50/60/70/80/90

BEKLEME SÜRESİ 26/25/24/23/22 saniye ? 28/26/24/22/20 saniye

KALKAN 1-18. seviyelerde 75-225 (+%45 YG) ? 60/80/100/120/140 (+%40 YG)

TAKIM ARKADAŞLARINA YÖNELİK KALKAN 1-18. seviyelerde 50-150 (+%30 YG) ? 60/80/100/120/140 (+%40 YG) (Not: Takım arkadaşları artık Seraphine'le aynı miktarda kalkan kazanıyor.)

İYİLEŞTİRME (HALİHAZIRDA KALKAN VARSA) Menzilindeki takım arkadaşı başına eksik canın %5'i (100 YG başına +%1,125) ? Menzilindeki takım arkadaşı başına eksik canın %5/5,5/6/6,5/7'si (100 YG başına +%0,75)

E – Sert Ritim

BEKLEME SÜRESİ 13/12/11/10/9 saniye ? 11/10,5/10/9,5/9 saniye

Xin Zhao

E'nin bekleme süresi arttı. R'nin hasar görmezlik süresi azaldı.

Şu anda Xin, kısmen E'sinin sunduğu tutarlı ve güvenilir çatışma başlatma potansiyeli ve R'sinin sağladığı güvenlik sayesinde profesyonel düzeyin gözdesi. Bu çatışma başlatma gücünü bir miktar azaltıyor ve aynı zamanda ultisinin ona çok fazla güvenlik sağlamadığından emin oluyoruz.

E – Yürekli Hücum

BEKLEME SÜRESİ 11 saniye ? 12 saniye

R – Hilal Koruması

HASAR GÖRMEZLİK SÜRESİ 5 saniye ? 4 saniye

EŞYALAR

Omurgakıran

Menzilli Omurgakıran kullanıcıları üst koridoru ele geçiriyor. Bu yüzden eşyanın onlara sağladığı avantajı azaltıyoruz. Menzilli şampiyonlar yine Omurgakıran'ı tercih edebilecek ama artık yakın dövüşçüleri gölgede bırakmayacak.

Pasif – Yağmacı Ekip

İLAVE ZIRH VE BÜYÜ DİRENCİ 1-18. seviyelerde 20-60 ? 1-18. seviyelerde 20-60 (menzilli şampiyonlar için 10-30)

KUŞATMA MİNYONLARININ VE SÜPER MİNYONLARIN İLAVE ZIRH VE BÜYÜ DİRENCİ 1-18. seviyelerde 60-180 ? 1-18. seviyelerde 60-180 (menzilli şampiyonlar için 30-90)

Görsel Efekt Güncellemeleri

Elise

Temel Elise Baştan aşağı yenilendi.

Ölüm Çiçeği Elise Yeni temel kostümünün efektleriyle aynı.

Şanlı Elise Yeni temel kostümünün efektleriyle aynı.

Kanlı Ay Elise Yeni temel kostümünün efektleriyle aynı.

SKT T1 Elise Yeni temel kostümünün efektleriyle aynı.

Süper Galaksi Elise Ufak değişiklikler yapıldı, Örümcek Hali'nin E – Örümcek İnişi yeteneğinin görsel efektleri yenilendi.

Cadı Elise Ufak değişiklikler yapıldı.

Solmuş Gül Elise Ufak ayarlamalar yapıldı.

İHTİŞAMLI İÇERİK YENİLEMESİ'NE HAZIRLIK

İhtişamlı İçerik Yenilemesi bir sonraki yamada başlıyor! 12.5 Yaması, 2020 Prestij Puanlarınızı kullanmak için son fırsatınız! Cevherlerin aksine Prestij Puanları, ihtişamlı öze dönüştürülemez. VARSA KULLANIN!

Ayrıca son yamada da bahsettiğimiz gibi 12.5 Yaması'yla birlikte, 2018-2019 yıllarında çıkan Prestij Serisi kostümleri ganimetlerden ve yeniden işlemelerden açsanız bile onların asıl sahibi olamayacaksınız. Kostümler 12.5 sırasında da ganimetlerden ve yeniden işlemelerden çıkmaya devam edecek ancak yalnızca onları 12.5'ten önce açanlar bu kostümlerin özel versiyonlarını alacak. İhtişamlı İçerik Yenilemesi başladığında Prestij Serisi ve Cevher kostümleri ganimetlerden ve yeniden işlemelerden kaldırılacak.

Freljord Clash Turnuvası

Freljord Kupası'nın birinci hafta sonu için takım kurma aşaması 14 Mart'ta başlayacak ve turnuvalar 19-20 Mart'ta gerçekleşecek. İkinci hafta sonunun takım kurma aşaması 28 Mart'da başlayacak ve turnuvalar 12.6 Yaması sırasında 2-3 Nisan'da gerçekleşecek.

Kişiselleştirme

Dereceli Çerçeveleri ve Kümeler

Aldığımız geribildirimlere bağlı olarak dereceli çerçevelerinin güncellenmiş hallerini 12.5 Yaması'nda yükleme ekranlarına getiriyoruz. Ayrıca derecelideki kümeler artık oyun lobilerinde, bilgi kartlarında, yükleme ekranlarında ve profillerde görünecek.

Giderilen Hatalar ve Yaşam Kalitesi Değişiklikleri