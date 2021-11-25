Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik firması servis sorumlusu İrfan Acar, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz" dedi.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başlayacak olması nedeniyle oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşmaya başladı. İzmit'te ticari araç sahipleri servislere gelerek araçlarına kış lastiklerini taktırırken, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

"Bir lastik ortalama 50 bin kilometreyle sınırlıdır. Bu da bakımı doğru yapıldığında 50 bin kilometredir. Bir lastiğin bakımı doğru yapılmazsa her 15 bin kilometrede bir kontrolleri yapılmazsa o lastik çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Neredeyse yarı ömrünü tamamlamadan çöp olacaktır. Lastik takıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dengeli bir şekilde güzel yerde muhafaza edilerek kullanılabilir. 5 kış geçirebilirsiniz doğru bir kullanımla."