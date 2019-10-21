Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. bölüm izle

21.10.2019 09:10

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde, Kuzey kızları sayesinde aşkının farkına varır. Ancak Yıldız, inadından vazgeçip Kuzey'e karşılık verecek midir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı ve 6. son bölümü haberimizde…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 6. SON BÖLÜM FULL İZLE…

7. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yeni bölüm fragmanında: İnadından vazgeçmeyen Yıldız karşısında Kuzey, arabanın anahtarını ve Yıldız'ın bavulunu alarak gitmesine engel olur. Üstelik kendisinden habersiz iş çevrilmemesi konusunda hem kızlarını hem de Yıldız'ı uyarır. Feride'nin sevdiği adam ise kapılarına dayanarak Kuzey'e, başkasıyla nişanlı olduğunu açıklar.

Yaşar Yıldız'ın karşısında geçerek, Poyraz ile Kamer'in evleneceğini söyler. Ancak Yıldız, kendisinden önce kimsenin birMollaoğlu ile evlenmesine izin vermeyeceğini haykırır. Öte yandan Kuzey'de böyle bir duruma izin vermez. Ama Yıldız, Kuzey'in babasına gemiyi yaptıktan sonra gideceğini düşünüp kahrolur. Geminin bitmemesi için de Kuzey Yıldızı'nı kaçırır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, her fırsatta Kuzey'e olan aşkını gösterse de geçmiş nedeniyle bunu kendine yediremez. Kısa süreliğine düştüğü hapis hayatı sayesinde Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar ve kafası Yıldız konusunda karışmaya başlar. Tüm sorunları hallettikleri sırada Kuzey'ın kızı Gökçe işleri karıştırır. Öncesinde annesinin gönderdiği yüklü bir miktar parayı kabul etmesi aile içerisinde krize neden olsa da annesi ile babasının barışacağını düşünmesi daha büyük sorunlara yol açar.

Kız kardeşlerinin babasının Yıldız'a aşık olduğunu söylemesi üzerine Gökçe, Yıldız'ı uyarır. Yıldız ise her şeyden kendini sorumlu tutarak bavulunu alıp orayı terk edeceği sırada Kuzey onun gitmesine müsaade etmez. Gözlerinde aşk ateşi beliren çift inadını yenip birbirlerine aşklarını itiraf etmekten çekiniyorlar. Yıldız'ın gitmekteki ısrarı üzerine Kuzey kızlarının gözleri önünde Yıldız'a, gitmesini istemediğini söyler. Peki, ardından bir aşk itirafı mı gelecek?