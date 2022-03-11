Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta, yeni medya habercilik eğitimi sona erdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta düzenlenen "Yeni Medya Habercilik Temel Seviye Eğitim Programı"nın sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tika Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki programın kapanışında yaptığı konuşmada, eğitimin, iletişimi ve etkileşimi yüksek bir faaliyet olduğunu söyledi.

Eğitimin bir benzerinin Arnavutluk'ta da yapıldığını anımsatan Söğüt, diğer Balkan ülkelerinde de TİKA ve TRT iş birliğinde bu eğitimlerin düzenlenmesini önemsediklerini aktardı.

Söğüt, "Bu temel eğitimin bir ileri aşama versiyonunun da önümüzdeki aylarda Türkiye'de gerçekleşmesini öngörüyoruz, planlıyoruz." dedi.

TİKA'nın faaliyetlerine de değinen Söğüt, 2005'ten bu yana gerçekleştirilen 1100'den fazla projenin en önemli kısmını eğitim ve tecrübe paylaşım programlarının kapsadığını kaydetti.

TRT Üsküp Temsilcisi Ömer Rahmi Serim de TRT'nin çok sayıda televizyon ve radyo kanalının bulunmasının yanı sıra son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle beraber dijital medyaya da yatırım yapan öncü kuruluşlardan biri olduğunu vurguladı.

"Değişen ve dönüşen dünyaya ayak uydurmazsanız yok olursunuz." diyen Serim, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de bu değişen ve dönüşen dünyaya medya sektörü olarak ayak uyduracaksak tüm yenilikleri takip etmek zorundayız. Bu takip hem hayatı hem de teknolojiyi takip etmekle gerçekleşiyor, bilgiyi birikimi, tecrübeyi, usta çırak ilişkisi çerçevesinde birilerinden öğrenmekten geçiyor. 'TRT bir okuldur' deriz yıllardan beri."

Programın Arnavutluk ayağı

Eğitim programının Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ayağında konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, gazetecilerin eğitim programında edindiği bilgilerin, gelecek dönemde çalışma yaşamlarına ışık tutacak bir eğitim olması dileğinde bulundu.

TİKA'nın ülkedeki projeleri hakkında da konuşan Yörük, TİKA'nın dünya çapında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda bulunduğu ülkelerin sosyal, ekonomik altyapısının geliştirilmesi konusunda çok ciddi projeler üreten ve bunları çok hızlı şekilde hayata geçiren bir kuruluş olduğunu söyledi.

TİKA'nın 90'lı yıllardan bu yana Arnavutluk'ta faaliyet gösterdiğini anımsatan Yörük, "Bugüne kadar TİKA Arnavutluk genelinde 600'e yakın projeye imza atmış bir kuruluşumuz. En son ortak tarihi ve kültürel mirasımız olan tarihi Ethem Bey Camisi'nin restorasyonu projesini gerçekleştirdik burada ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Arnavutluk'u ziyaretleri vesilesiyle de bu Tiran'ın incisi, göz bebeği olan tarihi ve kültürel mirası da Arnavutluk halkının kullanımına tekrar kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA temsilcisi Büşra Bağdat da bir hafta boyunca Arnavutluk ve Kosova'dan gazetecilerin katılımıyla çok yoğun ve güzel bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dijital medya ve yeni medya teknolojileriyle alakalı yoğun bir eğitim vermeye çalıştıklarını aktaran Bağdat, "Bu eğitim eş zamanlı olarak Üsküp'te de veriliyor. Üsküp'te 20 gazetecimiz bu eğitimi aldılar. Ayın 21'inde de Bosna Hersek'te aynı eğitim programını uygulayacağız." dedi.

Arnavutluk'taki kapanış programına Büyükelçi Yörük'ün yanı sıra Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Valbona Zhupa, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve diğer davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan gazetecilere sertifikaları takdim edildi.

7-11 Mart tarihlerinde düzenlenen eğitim programına, Kuzey Makedonya'da yaklaşık 30 gazeteci, Arnavutluk'taki kısmına ise Arnavutluk ve Kosova'dan 22 gazeteci katıldı.