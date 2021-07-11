Kuzey Kore ve Çin aralarındaki bağı güçlendirmek istiyor
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Kuzey Kore ve Çin aralarındaki bağı güçlendirmek istiyor

Kuzey Kore ve Çin aralarındaki bağı güçlendirmek istiyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Kuzey Kore ve Çin'in liderleri, aralarındaki bağı daha da güçlendirme isteklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ve Çin'in liderleri, aralarındaki bağı daha da güçlendirme isteklerini dile getirdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkelerinin savunma anlaşmasının 60. yıl dönümü münasebetiyle mesaj alışverişinde bulundu.

Kore Merkez Haber Ajansında yer alan habere göre, Kim, mesajında, ülkeler arasındaki "dostça ve iş birliğine dayalı ilişkileri durmadan geliştirmenin" hükümetinin "sabit duruşu" olduğunu söyledi.

Kim, anlaşmanın, "düşman güçlerin meydan okuma ve engelleyici hamlelerini" etkisiz hale getirdiğini dile getirdi.

Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansına göre Şi ise "??Çin ve Kuzey Kore'nin birbirlerini sarsılmaz bir şekilde desteklediklerini" aktardı.

Şi, mesajında "Dünya son zamanlarda, geçtiğimiz yüzyılda benzeri görülmemiş, hızlanan değişiklikler gördü. İki ülke ve halklarının yararına ikili ilişkilerin durmadan yeni seviyelere yükselmesine öncülük etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çin- Kuzey Kore ilişkileri

Kuzey Kore ve Çin, 1961'de Dostluk, İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması'yla, bir saldırı durumunda birbirlerine acil askeri ve diğer yardım teklifinde bulunma taahhüdü verdi.

İki ülke, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye sürpriz bir saldırıyla yüz binlerce insanı öldüren üç yıllık bir savaş başlatmasından bir yıl önce, 1949'da diplomatik ilişkiler kurdu.

Çin, 1950-1953 Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore'nin yanında savaşırken, ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler kuvvetleri Güney Kore'yi destekledi.

Kuzey Kore'den gelebilecek olası saldırganlığı caydırmak için yaklaşık 28 bin 500 ABD askeri hala Güney Kore'de bulunuyor. Çin'in ise hali hazırda Kuzey Kore'de askeri bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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