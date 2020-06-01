Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezleri tedbirlerle yeniden açıldı (1) - BALIKESİR
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Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezleri tedbirlerle yeniden açıldı (1) - BALIKESİR

Görüntü dökümü -Sarımsaklı'daki bir turistik tesisten dron görüntüleri -Ayvalık ve Sarımsaklı detayları -İşletmecilerin yeni turizm sezonuna ait sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleştirdikleri hazırlıklara ait detaylar -Turistik tesislerdeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ait detaylar...

01.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:44

Görüntü dökümü

-Sarımsaklı'daki bir turistik tesisten dron görüntüleri

-Ayvalık ve Sarımsaklı detayları

-İşletmecilerin yeni turizm sezonuna ait sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleştirdikleri hazırlıklara ait detaylar

-Turistik tesislerdeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ait detaylar

-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açıklamaları

-Turistik otellerdeki sosyal mesafe kurallarına yönelik hazırlık detaylar

-Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin'in açıklamaları

-Turistik tesislerdeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ait detaylar

Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezleri tedbirlerle yeniden açıldı

Ayvalık, Altınoluk, Burhaniye ve Ören gibi turizm cennetlerinin bulunduğu Edremit Körfezi, normalleşme sürecinde alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri ağırlamaya başladı

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Kurucu Başkanı Yahya Yavuz:

"Yeni sosyal hayata, yeni düzenlemelere biz işletmeler, vatandaşlar da mevcut kurallara riayet ederlerse çok keyifli bir yaz sezonu geçireceğimize inanıyorum"

HAKAN FİRİK/SUAT SALGIN - Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan, iç turizmin önemli destinasyonlarından Edremit Körfezi'ndeki tesisler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde yeniden açıldı.

25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçelerinde kumsallar temizlendi.

Özellikle bölgedeki Ören, Akçay, Altınoluk ve Cunda gibi gözde turizm merkezlerinde konaklama tesisleri tadilattan geçirildi, mavi tura çıkacak gezi teknelerine bakım yapıldı.

Körfez, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri misafir edecek.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, salgın riskinin azalmasıyla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Edremit Körfezi Otelciler Birliği (EKOB) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının belirlediği esaslara göre hazırlıkların tamamlandığı bölgedeki otel, kafe ve diğer işletmelerin yeniden müşterileriyle buluştuğunu söyledi.

Tatilcilere iyi bir sezon dileyen Yavuz, "Yeni sosyal hayata, yeni düzenlemelere biz işletmeler, vatandaşlar da mevcut kurallara riayet ederlerse çok keyifli bir yaz sezonu geçireceğimize inanıyorum. Bu konuda da ciddi manada ümitliyim." dedi.

Yavuz, tatilcilerin körfezdeki turizm tesislerine az da olsa rezervasyon yaptırdığını belirtti.

Sezonun planlamalar dahilinde ilerleyeceğini ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanlar açıklama bekliyorlardı. Herkes kendine göre program yapacak. Düşünün, çocukları var ama çocukların sokağa çıkma ve seyahat yasağı var. Seyahat yasakları da bugünden itibaren kalktıktan sonra sınavlar var. Bizim bölgemiz iç turizmde önemli bir bölge. Bunlarla ilgili planlamalarını yapacaklar ve ona göre hareket edecekler. Bir hafta içinde bölgeye çok yoğun bir talep olacağını düşünüyoruz. Buna göre de bu seneki turizm sezonundan beklentilerimiz çok yüksek."

Ayvalık "sosyal mesafeli" turizm için ziyaretçilerini bekliyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Kovid-19 salgını sürecini son derece başarılı bir şekilde yürüttüklerine inandığını, tatilcileri ağırlamak için hazır olduklarını anlattı.

Salgın sürecini az sayıda hastayla, vefat olmadan geçirdiklerini ifade eden Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak, turizm sezonunda ilçe nüfusumuzun sayısının misafirlerimizle artacağını da hesaba katarak bu süreci de en doğru ve en iyi şekilde yöneteceğimizden hiç şüphe duymuyoruz. Tabii ki yaz döneminde ilçe nüfusumuzun artmasıyla beraber pandemi önlemleri kapsamındaki başta sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere tüm işletmelerimizin bu kurallara uyması gerektiğine inanıyoruz. Biz de belediye olarak esnafımızın ve turizmcilerimizin işlerini kolaylaştıracak ve bu süreçte daha iyi hizmet verebilmelerini sağlayacak her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 60'ı yakalayabilirsek sezonu kurtarırız"

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise salgın önlemleriyle geçecek sezondan her şeye rağmen ümitli olduklarını ifade etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sezonu 1 Temmuz'da tamamen açacaklarını söyleyen Özgültekin, "İnşallah dolulukta yüzde 60'lık oranı yakalayabilirsek, sezonu kurtarmış oluruz." dedi.

Akçay'da bir butik otelin müdürü Ufuk Uğur Gültekin de gerekli tüm çalışmaları ve hazırlıkları yaptıklarını aktardı.

Gültekin, iyi bir sezon geçirmeyi dileyerek misafirlerin sağlıklarını ön planda tutacaklarını vurguladı.

Güre sahilindeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan ise tavsiye edilen tüm hijyen kurallarını uyguladıklarını, personelin eğitimlerinin tamamlandığını belirtti.

Özsan, sosyal mesafe kuralına önem verdiklerine değinerek, "Bu kapsamda otelimizin havuz başındaki şezlong aralıklarını ayarlıyoruz, plajımızda da şezlong konulacak alanları fiziksel mesafeye göre şeritlerle ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezleri tedbirlerle yeniden açıldı (1) - BALIKESİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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