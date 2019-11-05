05.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:14

Kuzen cinayeti davası ertelendi

Savaştepeli kuzenlerin davası 20 Ocak'a ertelendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 14 yıl önce evden ayrılan, 44 gün sonra da cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın davaları görülmeye devam etti. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davanın seyrini değiştirecek bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine 20 Ocak tarihine ertelendi.

Savaştepeli kuzenler cinayetinin Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında erteleme kararı çıktı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bilirkişi talebi sonrasında görülen duruşmada mahkeme bilirkişi raporunun henüz ulaştırılmaması neticesinde davayı 20 Ocak tarihine erteledi. Davada daha önce tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrasında tutuksuz yargılanan Seyhan Y. ve Ayhan Y. Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci duruşma sonunda yaptığı açıklamada davanın 20 Ocak tarihine ertelendiğini belirterek, "Dava sona erdi. Mahkeme heyeti değerlendirme yapmak üzere izleyicileri, avukatları ve müştekileri dışarıya çıkardı ve yaklaşık 20 dakika sonra da taleplerimizi karşılayacak nitelikte bir karar verdi. Duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi. Bunun sebebi; henüz dosyaya bilirkişi raporunun tevdi edilmemiş oluşudur. Bilindiği gibi bir önceki duruşmada verilen ara karar gereği Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu raporla, Ersi Abacı Kalfaoğlu'nun savcılık tarafından görevlendirilerek verdiği rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için bir heyet oluşturulması için İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi bir talimat mahkemesi sıfatıyla Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir talimat dosyası gönderildi. Bu dosyaya ilişkin 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne henüz mevcut bilirkişilerin henüz rapor sunmadığı görülünce maalesef duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi. Bizim de bilirkişi heyetiyle ilgili bir takım endişelerimiz vardı. Bunu duruşmada dile getirdik ve tutanağa da geçti. Bu konuda da mahkemenin bir araştırma yapacağını düşünüyoruz. Şu anda yargılamanın aslında bu kadar uzamasının bir diğer nedeni de soruşturmada maalesef daha önce de dile getirdiğimiz gibi Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu değerlendirme hatasıyla yüklü raporudur" diye konuştu.

"Bilirkişi raporunun olumsuz çıkması durumunda itirazlarımızı yapacağız"

Ailelerin avukatı İbrahim Erenci davanın bundan sonraki seyriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonraki süreç iki türlü bir sonuç doğuracaktır. Birincisi bilirkişi raporu pozitif gelecektir; yani 'evet suçu işleyen şahıslar bunlardır, kimliklendirme yapılmıştır, lokuslar uyumludur' şeklinde rapor gelecektir ve ondan sonra şahısların tutuklanması ve akabinde de ceza tecriyesi söz konusudur. İkinci sonuç ise rapor olumlu gelmeyecektir. Adli Tıp raporu doğrudur, Adli Tıp raporu hata yapmamıştır, değerlendirme hatası yapmamıştır gibi bir rapor gelecektir. Bu durumda da biz tevsi tahkikat taleplerimizle dosyanın yeniden derinleştirilmesini; yani öz Türkçeyle soruşturmanın genişletilmesini talep edeceğiz. Ama bununla ilgili bir tarih, süreç veremem. 14 yıldır hep bu soruldu bize. Biz 14 yıl olacağını bilemezdik. Bundan sonraki süreci de tahmin etmemiz mümkün görülmüyor. Ancak raporun olumlu gelmesi durumunda birkaç ay içinde hükme gidilebileceğini söyleyebilirim" dedi.

Anneler sonuç bekliyor

Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım, 20 Ocak'ta görülecek davanın sonuçlanmasını beklediğini belirterek, "Ben şu anda hiçbir şey diyemeyeceğim. Gelecek raporu beklemek zorundayız. İnşallah 20 Ocak'ı bekleyeceğiz. 20 Ocak'ta inşallah sevinçli, mutlu günümüz olacak burada bizim" dedi.

Büşra Karabacak'ın annesi Hanife Karabacak da, "Biz bugün seviniriz diye geldik ama sevinemedik. Ama bir gün olacak elbette Allah da bizim yüzümüzü güldürecek" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukat İbrahim Erenci ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA