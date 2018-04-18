Kütahya'nın "Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı"Na Katılması

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasına ilişkin, "Büyük bir ümit ve gayretle çalışmaya başlayan bu sürecin başarıyla sonuçlanması elbette çok önemliydi. Zaman zaman bu alanda ümidimizin kırıldığı anlar da oldu ama inandık ve güvendik. İlimizin bu konudaki zenginliğimizin farkında olarak yolumuza devam ettik ve başardık." dedi.

Nayir, kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın önemli bir başarı elde ettiğini, kentin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kütahya tarih, kültür ve sanat zengini bir şehir. Yer altı ve doğal zenginliklerimiz de buna ilave edilince gerçekten özellikleri ve güzellikleri olan bir şehir. Bunu tanıtma noktasındaki eksiklerimizi hep kendi aramızda konuşuyoruz. İlimizi tanıtacak hususlardan bir tanesi şüphesiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmekti. Büyük bir ümit ve gayretle çalışmaya başlayan bu sürecin başarıyla sonuçlanması elbette çok önemliydi. Zaman zaman bu alanda ümidimizin kırıldığı anlar da oldu ama inandık ve güvendik. Haklı olduğumuzu biliyorduk. İlimizin bu konudaki zenginliğimizin farkında olarak yolumuza devam ettik ve başardık." değerlendirmesini yaptı.

Nayir, çininin Kütahya için büyük önem taşıdığını ancak diğer el sanatlarının da tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Çini baş aktör rolünde ama tek başına değil. Zanaat ve halk sanatları konusundaki diğer hususlarımızdaki zenginliğimiz gibi onlarla birlikte biz Kütahya'yı ilerilere taşımak zorundayız. Bu ağdaki diğer ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi bu yalnızca bize gurur veren bir paye olmaktan çıkıp bu sanata emek veren kişilere yansıyacak, onları daha değerli ve kazançlı hale getirecek bir yola girmesi lazım." diye konuştu.

"Yaratıcı Şehir" olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri Kütahya"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da UNESCO tarafından ilan edilen Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen Kütahya'nın, zanaat ve halk sanatları alanında "Yaratıcı Şehir" unvanını almaya hak kazandığını belirtti.

Kütahya'nın UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehir" olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri olduğuna işaret eden Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Kütahya olarak ilk başvurumuzda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başardık. Kütahya'nın 7 bin yıllık tarihi geçmişi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürün, sanatın, çininin başkenti diyoruz. Ama bunu sadece dilimizle değil yüreğimizle söylüyorduk. Şimdi bu çalışmayı başlattığımızda sonuç olarak baktığımız zaman, hakikaten yüreğimizden çıkan bu söylemin sonuç itibariyle UNESCO'da yerini almasıyla noktalandı diye düşünüyorum. Dünyadaki yaratıcı şehirler ağına baktığımız zaman yaklaşık 180 şehir bu alanda bulunuyor. Ama dünyada toplamda 2 milyon üzerinde bir şehir düşündüğümüz zaman Kütahya'nın 180 şehir içinden bir tanesi olduğunu ortaya koyduğumuz zaman öneminin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Biraz daha ileri gidersek, bizim bulunduğumuz dalda Zanaat ve Halk Dalı dediğimiz dalda 37 şehirden bir tanesiyiz. Burada yer almak çok anlamlı ve önemli."

Programda, daha sonra Kütahya'nın UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasına ilişkin sunum ve tanıtım videosu gösterimi yapıldı.