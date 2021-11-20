Kütahya'da 'Her Çocuk Masumdur' projesi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından hazırlanan 'Her Çocuk Masumdur' projesi ile dezavantajlı çocuklar ve gençler hayata tutunuyor. Faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Ali Çelik, emeği geçenleri tebrik ederek, "Bir çocuğa temas etmek, ona hayata dair bir bakış açısı sunmak çok önemli" dedi.

Kütahya Müftülüğü, 'Her Çocuk Masumdur' projesi ile dezavantajlı çocuk ve gençlerin topluma uyum sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Proje hakkında detaylı bilgiler veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür etti. Kütahya Valiliği koordinesinde yürütülen projeye Dumlupınar Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de destek veriyor. İlgili kamu kurumlarının da iş birliği içerisinde sürdürülen projeyle bugüne dek 50 çocuğa ulaşıldı.

Proje kapsamında 86 din görevlisine psikologlar tarafından uygulamalı kişilik analizi, danışmanlık eğitim becerileri konularında eğitim verildi. Dumlupınar Üniversitesi de projeye özel eğitici seminerler düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan 86 din görevlisinden 48'i çocuklara ulaşmak için sahada gönüllü oldu.

Dezavantajlı çocuk ve gençlerin tespit edilmesinin ardından aileler ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Manevi rehberlik hizmeti verilen ziyaretlerde çocukların ilgi alanları, istekleri ve hedeflerine dair detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

Çocuklarla kimi zaman halı sahada, kimi zaman camide, kimi zaman Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen din görevlileri onlara özel programlar hazırlıyor. Çocuklar, program olmadığı günlerde de din görevlilerine telefonla ulaşarak herhangi bir istek ya da ihtiyaçlarını iletebiliyor.

Projenin hayata geçirilmesinden bugüne yapılan faaliyetleri takdirle karşılayan Vali Ali Çelik, emeği geçenleri tebrik ederek "Bir çocuğa temas etmek, ona hayata dair bir bakış açısı sunmak çok önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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