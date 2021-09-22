Kütahya'da aşı seferberliği - Haberler
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Kütahya'da aşı seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

Kütahya'da aşı seferberliği 576 bin nüfuslu Kütahya, koronavirüs vaka artışında Ege bölgesi birincisi Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan: "Kütahya'da hedef nüfusun yüzde 81,6'na ulaştık" Kütahya'da, Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da aşı seferberliği

576 bin nüfuslu Kütahya, koronavirüs vaka artışında Ege bölgesi birincisi

Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan:

"Kütahya'da hedef nüfusun yüzde 81,6'na ulaştık"

KÜTAHYA - Kütahya'da, Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hedef nüfusta ikinci doz aşını yaptıranların oranın yüzde 67,6 olarak açıklandığı Kütahya'da, aşıları tanımlı oldukları halde hiç aşı olmayanlar ise 97 bin olarak açıklandı.

Açıklanan son haritada her yüz binde 272,59 olan Kütahya yüksek riskli iller arasında olmayı sürdürüyor. Son bir ayda yoğun bakımda yatan hasta sayının neredeyse iki katına çıktığını ve aşıları tanımlı olduğu halde hiç aşı yaptırmayan 97 bin vatandaşın olduğunu söyleyen Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan herkesi aşı olmaya davet etti.

"Vatandaşlarımızdan istediğimiz, talebimiz aşılarını yaptırmaları ve hem kendilerine hem de sevdiklerinin sağlıklarını korumaları" diyen Erşan, "Vakalar ile ilgili olarak maalesef artış trendi devam ediyor. Havalarında soğuması ile birlikte kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirir olduk, hareketlilikte çok fazla malumunuz dolayısı ile bu vakaları olumsuz yönde yansıyor. Şuan Delta varyantı hakim varyant ve hızlı bulaşan bir varyant olarak Kütahya'da da açıklanan son rakamlara göre yüz binde 272 olarak halen yüksek riskli iller arasında yer alıyor maalesef. Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu aşı ile ilgili verilerde birinci dozu tamamlanan Kütahya'da hedef nüfusun yüzde 81,6'ya ulaştık ve ikinci dozda ise 67,6 olarak açıklandı. Bu iyi bir rakam elbette ama gönlümüzden geçen hedef nüfusun tamamı aşılanmasını istiyor. Şuan Kütahya'da tanımlanmış hedefin nüfusta 97 bin civarından hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımız var. Bardağın boş tarafından da bakmak zorundayız, onlarda aşılarını yaptırdığı zaman biz güçlü bir duruma geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, talebimiz aşılarını yaptırmaları ve hem kendilerine hem de sevdiklerinin sağlıklarını korumalarıdır. Son bir ayda bizlerin hastane yük arttık maalesef. Vaka sayıların artışları ile beraber yatan hasta sayılarımız arttı, yoğun bakımda yatan hasta sayımız neredeyse ikiye katladı, boşluklarımız olmasına rağmen bu bizi ürkütüyor tabi ki. Geçen sene Kasım ayı bizim Covid-19 açısından en yoğun vakaların yaşadığımız, hastane dolulukları açısından en yoğun dönemdi. Kış dönemine giriyoruz aşılarımızı tamamlamaz isek yine bu artış bizim istemediğimiz yerlere gelecek. Ama şunu söyleyebilirim, geçen seneye göre yatan hasta sayımız geçen seneye göre daha az bunu da aşının etkisine bağlıyoruz. Eğer bu düzeyde bir aşılama olmasaydı hastanelerde ki yükümüz çok daha fazla olacaktı. Çok şükür aşının bu pozitif etkisini burada gördük. Aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızda aşılarını tamamlatırlarsa inşallah kış dönemini daha rahat geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

576 bin nüfuslu Kütahya'nın, halen koronavirüs vaka artışında Ege bölgesi birincisi durumda olduğu kaydedildi.

Kütahya'da aşı seferberliği

Kütahya'da aşı seferberliği

Kütahya'da aşı seferberliği

Kütahya'da aşı seferberliği
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kütahya'da aşı seferberliği - Haberler
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