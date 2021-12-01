Kuşadası'nda 5'inci yüzyılda inşa edilen vaftizhane bulundu

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi-Anaia Höyüğü'nde 5'inci yüzyılda inşa edildiği belirlenen vaftizhane bulundu. Yapının içerisindeki üç birimli sekizgen formlu vaftiz havuzu ve opus sectile yer döşemeleri Bizans döneminin izlerini taşıyor.

Kuşadası'nın Kadı Kalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'nde 21 yıldır devam eden arkeolojik araştırmalar sonucunda 5'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen bir vaftizhane bulundu. Bizans dönemine ait yapının içerisinde üç birimli sekizgen formlu vaftiz havuzu ve opus sectile yer döşemeleri yer alıyor. Vaftizhanenin içerisindeki bir diğer ayrıntı olan pithoslar ise yapının 12'nci yüzyılda tarihlendirildiğini işaret ediyor. Batı Anadolu'nun en büyük kiliselerinden biri olarak kabul edilen Bizans mimarisinin en önemli örneklerinden Anaia Kilisesi'nin batı köşesinde yer alan vaftizhanede kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer de, "Kuşadası Türkiye'de turizminde önemli bir merkez. Kuşadası'nda kültür turizmini de güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda Kadı Kalesi- Anaia Höyüğü bizlere müthiş bir potansiyel sunuyor. M.Ö. 4 binli yıllardan Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar uzanan güçlü bir tarih barındırıyor. Yakın zamanda çok önemli bir yapı bulundu. 5'inci yüzyıla ait bir vaftizhane keşfedildi. Şu an bu alanda çalışmalar devam ediyor. Vaftizhane yapısal bütünlüğünü korumasıyla da çok önemli. Ayrıca görsel zenginlik sunuyor. Kadı Kalesi 3 dönüm arazi üzerinde bir kilise, iki vaftizhane ve bir namazgahı bir arada bulabileceğiniz çok özel bir yer" dedi.