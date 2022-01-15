Kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanı sahilde 'çim' tartışması

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesi Boğazkent turizm bölgesinde belediyenin futbol sahalarını kaldırıp halk plajı olarak hizmete açtığı sahilin çimlendirilmesine, doğaseverler karşı çıktı. Kumsalın hem kuş cenneti hem caretta caretta yuvalama alanı olduğunu belirten çevreciler, doğal alanın yok edildiğini kaydetti. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise, "Yasaya aykırı bir şey varsa gerekirse kaldırırız" dedi.

Serik Belediyesi tarafından 2-3 sene öncesine kadar futbol sahaları da bulunan Boğazkent Halk Plajı'nda, önceki yıl sahalar kaldırılarak yerine bir kısmı çimlendirilen yeni bir halk plajı yapıldı. Serikliler ve dışarıdan tatile gelenlerin denize girebildiği halk plajına dönüştürülen sahilde, karavan tatilcileri için de park alanı bulunuyor. Ancak kumsalın çim alana dönüştürülmesi, tepki gördü. Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, bölgenin hem kuş cenneti hem de nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu belirterek, bölgede 12-13 yıldır kuş gözlemleri yaptıklarını, her gidişte en az 500 fotoğraf çektiğini söyledi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise çevrecilerin 'kuş cenneti' olarak belirttiği bölgenin o kumsal olmadığını, Köprüçay tarafındaki bu kumsalla hiç ilgisi olmayan bölgenin kuş cenneti olduğunu söyleyerek, "Yan tarafındaki otellere de bir baksınlar, kum tepeleri üzerindeki yapılara ve döşedikleri çimlere de baksınlar. Burası Serik vatandaşı için yapıldı ve hocalarımız gelsin baksınlar, istenirse kaldıralım. Herkesin çok beğendiği bir alan. Kaldırılması gerekiyorsa hep beraber kaldıralım ama burada yıllarca futbol sahaları vardı ve kimse ses çıkarmadı. Onları kaldırdık. Bu çimler de futbol sahalarından kalan çimler. Burada yasaya aykırı bir şey varsa bizim açımızdan önemli değil, kaldırabiliriz. Sahilin arka tarafında vatandaşın yararlanması için düzenleme yapıldı ve tamamen vatandaşımızın o güzelliklerden faydalandığı bir alan. O çimi de fazla gören varsa kaldırabiliriz" diye konuştu.