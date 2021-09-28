Kuruyan Büyük Menderes Nehri'nin yatağında bağdaş kurup oturdular

AYDIN (DHA) - AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemini yaşıyor. Çok az miktarda su kaldığı görülen nehrin yatağına inip büyük bir alanı kaplayan kumda bağdaş kuran çevreciler, bir rapor hazırlayarak Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçip Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen nehrin kurumaya başlaması, çevrecilerin de gündeminde. Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin (GERÇED) organizasyonunda Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın'daki çevre derneklerinin desteğiyle 4 ilde 2 ay önce imza kampanyası başlatıldı.

Çevreci Avukat İsmail Türkbay da Büyük Menderes Nehri ile ilgili iki kitap yazdığını ifade ederek, "Büyük Menderes, zamanında çok büyük balıkların yaşadığı bir nehir. Boyumu aşan balıkların avlandığını gördüm. Şimdi neredeyse nehrin cenazesini kaldırıyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Büyük Menderes ölmüş. Yazık, bu hale getirenler utansın. Buranın kurtuluşu için Havza Islah Planı'nı yapılması lazım. Su kaynaklarının kamuya devredilmesi lazım. Özelleştirmeden vazgeçilmesi lazım. Barajların özelleştirilmesi bu nehirlerin kurumasının bir nedenidir. Vahşi sulamadan vazgeçilip damlama sulamaya geçilmesi gerekiyor. Ziraat mühendislerine danışılmadan gelişi güzel zirai ilaç ve gübre kullanımının önüne geçilmesi lazım. Geçmiş yıllarda da kuraklıklar oldu ama bu şekilde kuruduğunu görmedim. Kanallardan ve kuyulardan su kullanıldı, tarlalar sulandı ama Büyük Menderes Nehri kurumadı" ifadelerini kullandı.