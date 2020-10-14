Kuruluş Osman yeni sezon 2. bölüm (29. bölüm) canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir?

Reyting rekorları kıran ATV'nin tarih dizisi Kuruluş Osman 2. sezonuyla ekranlara geliyor. Yepyeni oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı çıktı mı, oyuncuları kimlerdir araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman 29. bölüm kesintisiz izle! Canlı izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Kuruluş Osman en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 29. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izleme linki! Kuruluş Osman 29. bölüm canlı yayında izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 2. BÖLÜMDE (29. BÖLÜM) NELER OLACAK?

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM (YENİ SEZON 2. BÖLÜM) CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM YENİ SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00 'da ATV ekranlarına gelecek. Yeni sezon 2. bölümü 14 Ekim 2020 Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Özçivit - (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez - (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'ye destek verir.

Ragıp Savaş - (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası.

İsmail Hakkı Ürün - (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı.

Emre Basalak - (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer - (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz - (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı.

Aslıhan Karalar - (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini.

Açelya Özcan - (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi.

Yiğit Uçan - (Boran Alp), Osman Bey'in alpi.

Emel Dede - (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı.

Ali Sinan Demir - (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı'nın muridi.

Ömer Ağan - (Saltuk Alp), Dündar Bey'in alpi.

Seda Yıldız - (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Didem Balçın - (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi.

Selin Deveci - (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi.

Celal Al - (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi.

Burak Çelik - (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Atilla Güzel - (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya - (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran - (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir - (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Çağkan Çulha - (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu - (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Tamer Yiğit - (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın - (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.