Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Kuruluş Osman 24. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!
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Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Kuruluş Osman 24. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

Çarşamba akşamları ekrana gelen ve izleyiciyi ekrana bağlayan Kuruluş Osman dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Diziyi izlemek isteyenler internet üzerinden "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyorlar. Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 24. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

28.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:02

23. bölüm ile dün akşam ekranlarda yerini alan Kuruluş Osman izleyiciyi yine ekrana bağladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm sloganı; "Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!" oldu. Kuruluş Osman tek parça izle! Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 24. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı bir plan kurar.

ÖLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Alişar'ı öldürmek için kılıcını çıkaran Osman Bey, Geyhatu'dan Subutay Noyan'ın gelmesiyle durdu. Noyan ise Alişar'ı bırakarak Osman Bey'in kendisine verilmesini istedi. İsteğinin yerine getirmemesi halinde ise herkesin kılıçtan geçirileceğini belirtti. Alişar'ın yaşanan bu gelişmelerden sonra akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

"FETHETTİĞİMİZ BU TOPRAKLARDA ZULÜM BİTMİŞTİR"

Kuruluş Osman son bölümde ihanet içinde olan Alişar'ı yakalayan Osman Bey, iple bağlayarak obaya getirdi. Osman Bey Alişar'ı öldürmek üzereyken, Geyhatu'nun elçisi olan Noyan Sabutay obaya geldi. Noyan Sabutay, Alişar'ı bırakmalarını ve Osman Bey'i kendilerine teslim etmelerini istedi ve aksi halde Kayı ve diğer obaların kılıçtan geçirileceği tehdidinde bulundu. Ancak geri adım atmayan Gündüz Bey, "Biz bir ölür bin diriliriz. Lakin Osman Bey'i teslim etmeyiz" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey ise "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözlerinin ardından Noyan Sabutay'ın gözleri önünde Alişar'ı öldürdü. Osman Bey'in "Fethettimiz bu topraklarda zulüm bitmiştir" sözleri de dikkat çekti.

Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Kuruluş Osman 24. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!
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