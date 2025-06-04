Dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşan ' Kuruluş Osman' dizisi, 6. sezon finaliyle ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran dizi, Türkiye'deki ve dünya genelindeki izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman Begüm Hatun ölüyor mu? Begüm Hatun öldü mü, diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN BEGÜM HATUN ÖLÜYOR MU,?

Kuruluş Osman Begüm Hatun ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu, tüm merak edilen sorular bu akşam yanıtını bulacak.

Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek.