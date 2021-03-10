Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 49. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 49. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 50. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 49. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!"

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey obadaki haini bulabilmek için ant içiyor!

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Emel Dede

Ali Sinan Demir

Ömer Ağan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Ahmet Kılıç

Abidin Yerebakan

Didem Balçın

Selin Deveci

Celal Al

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Tolga Akkaya

Çağkan Çulha

Mete Deran

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erkan Avcı

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Oğuz Kara

Kahraman Sivri

Cüneyt Arkın

Kanbolat Görkem Arslan

Seray Kaya

Sezanur Sözer

Umut Karadağ

Maruf Otajonov

Zeynep Tuğçe Bayat

Zabit Samedov

Mert Turak

Tekin Temel

Yağızkan Dikmen

Kartal Balaban

Funda Güray