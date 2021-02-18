Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 46. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil mi oluyor? Kuruluş Osman dizisi 47. yeni bölümüyle 17 Şubat 2021 Çarşamba akşamı ATV'e ekranlarına geldi. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman 47. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle. Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 46. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!"

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.

Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi…

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 46. SON BÖLÜM FULL İZLE!

TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 46. SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KURULUŞ OSMAN NE OLACAK?

Kuruluş Osman 46. son bölümün yayınlanmasının ardından 47. bölüm Kuruluş Osman ne olacak? merak ediliyor.