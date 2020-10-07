Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni sezon 1. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni sezonda neler olacak?

Reyting rekorları kıran ATV'nin tarih dizisi Kuruluş Osman 2. sezonuyla ekranlara geliyor. Yepyeni oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Kuruluş Osman yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman yeni sezon 1. bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Kuruluş Osman en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 28. bölüm izleme linki!

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisi bugün 7 Ekim Çarşamba 2020 tarihinde ATV ekranlarına gelecek. Dizinin yeni sezon 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çıktığında haber vereceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Özçivit - (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez - (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'ye destek verir.

Ragıp Savaş - (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası.

İsmail Hakkı Ürün - (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı.

Emre Basalak - (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer - (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz - (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı.

Aslıhan Karalar - (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini.

Açelya Özcan - (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi.

Yiğit Uçan - (Boran Alp), Osman Bey'in alpi.

Emel Dede - (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı.

Ali Sinan Demir - (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı'nın muridi.

Ömer Ağan - (Saltuk Alp), Dündar Bey'in alpi.

Seda Yıldız - (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Didem Balçın - (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi.

Selin Deveci - (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi.

Celal Al - (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi.

Burak Çelik - (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Atilla Güzel - (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya - (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran - (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir - (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Çağkan Çulha - (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu - (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Tamer Yiğit - (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın - (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.