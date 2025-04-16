Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 189. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 189. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

OSMAN BEY'İN ZOR KARARI VE ŞEHZADELER ARASINDA GERİLİM

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır?

CERKUTAY VE BORAN CEPHESİNDE GERİLİM!

Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

KUÇAR VE CLAUDIUS'TAN SİNSİ PLAN!

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?

OSMAN BEY VE BALA HATUN'U SARSAN KARŞILAŞMA

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime büyük bir karmaşanın içindedir. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kayıp mı gidecek?

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 189. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce fragmanları ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.