Kurtulmuş: Ne Zaman Türkiye İlerlese Birileri Çelme Takar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor. Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar, ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret eder" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında partisinin belde teşkilatının açılışı için Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesine geldi. Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile birlikte ilk olarak Gölhisar'da eşinin kardeşi Nihat Cantürk'ün evine gitti. Burada bir süre dinlenen Kurtulmuş daha sonra açılış için Yusufça'ya geçti.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de eş kontenjanından Burdurlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Yaparsa AK Parti yapar' sözü yapılan hizmetleri özetliyor. 16 yıllık sürede Burdur'a toplamda 9 milyar liralık yatırım yaptık. Çok büyük hizmetler yaptık. Yusufça'da çevreyolu, hal binası, TOKİ konutları yapıldı. Allah'ın izniyle Yusufça halkının beklediği, talep ettiği hangi hizmetler varsa yapıldı. Bundan sonraki süreçte de Yusufça'nın ihtiyaçlarının neler olduğunu gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

'BU SEÇİM YEREL SEÇİM, BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI SEÇİYORUZ'

Yerel seçimlere değinen Numan Kurtulmuş, "Bu seçim yerel seçim, belediye başkanlarımızı seçiyoruz. Ama bu seçim birçok sebepten dolayı çoktan yerel seçim olmanın önüne geçti. Birincisi 24 Haziran seçimlerinde milletin iradesi ortaya çıktı. Kendi adamını, içinden çıkan birisini, Recep Tayyip Erdoğan'ı millet oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak seçti. Şimdi inşallah 31 Mart'ta bu sistemi benimsediğimizi, 24 Haziran'da verdiğimiz oyları boşa vermediğimizi ortaya koyan bir sonuç oluşturacak ve AK Parti'yi Türkiye'de açık ara birinci çıkartarak Türkiye'nin istikametini bir kez daha belirleyeceğiz. İkincisi Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor. Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar, ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret eder. Türkiye'nin son 5- 6 yıllık süreç içerisinde ta MİT operasyonundan başlayarak, Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık olayları, Türkiye'deki Kobani olayları ile ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle sizin sandıktan çıkan iradenizin üstü örtülmeye, geleceğiniz karartılmaya çalışıldı. Bu millet kendi geleceği söz konusu olduğunda canı pahasına ortaya çıkıp bayrağı, ezanı, vatanı ve devleti korumayı çok iyi biliyor. Dedelerimizden, atalarımızdan çok hatıralar dinledik. Sizlerin de dedesi Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kafkaslar'da şehit olmuş ya da gazi olmuş nice insanlar vardır. Bunları hep geçmişlerin kahramanlığı olarak dinlerdik. Ama ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesinde aynı ihaneti Anadolu topraklarının tarihi boyunca gördüğü en büyük ihaneti gördük. FETÖ'cü eşkıya arkasındaki emperyalist güçlerin desteğiyle bu millete uçaklardan, helikopterlerden ateş açtı. 251 kişi iman dolu göğsünü şahadet pahasına ortaya açarak, bu bayrağı, devleti vatanı korudu. Allah razı olsun" dedi.

'11.00 İLE 01.30 ARASI GİTTİ GELDİ'

15 Temmuz gecesi Başbakan Yardımcısı olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle dedi:

"O gece neler yaşadığımızı anlatmayacağım. Çok karanlık bir geceydi. 11.00 ile 01.30 arası gitti geldi. Sizin imanınız, ferasetiniz, desteğiniz olmasaydı biz burada olmaz, bugün bu toplantıyı yapıyor olmazdık. O gecenin en karanlık noktasında bile hep beraber şunu düşündük; 'Bu millet büyük bir millettir. Bu millet dayanır, bu millet direnir ve bu millet bayrağını yere düşürmez, bayrağını göndere çeker."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Gölhisar ilçesine geçerek esnafı ziyaret etti.

- Burdur

Kaynak: DHA