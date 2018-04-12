Kurtulmuş: Dünya Büyük Bir Kaosa Doğru Sürükleniyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Vekalet savaşları kesmiyor artık. Bunun artık bir sonu geldi. Arkasından biliyorsunuz ticaret savaşları başladı. Önce Amerika Çin'e karşı gümrük duvarlarını yükseltti. Arkasından da Çin aynı şeyi yaptı. Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor" dedi.

Mardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, havalimanında Vali Mustafa Yaman, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve prtokol üyeleri tarafından karşılandı. Mardin Müzesi'nde yeni yapılan alanların açılışını yapan Bakan Kurtulmuş, kentin sokaklarının her yerinin, asırlar boyunca etnik anlamda, mezhebi anlamda, dini anlamda, dostluğun, ahbaplığın, kardeşliğin, komşuluğun destanını yazmış bir kent olduğunu belirtirek, "Bu bölge bir asır önce cetveller ile çizilmiş, birbirinden ayrılmış. Bana söyler misiniz, hepsi bir olan bu Mezopotamya Ovası'nın Türkiye sınırında olan kısmı ile aşağıda olan kısmını birbirinden ayıran hangi gerçek neden vardır? Sadece emperyalistler savaşlarını kazandığı için haritaya cetveli, pergeli koyarak çizdiler. Burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak, burası Ürdün diye sınırları çizdiler. Aynel Arap, yani Kobani, karşı taraf Suruç, Mürşitpınar bir taraf Telabyad karşı taraf, Akçakale manası da aynı. Teyze oğlunu orada bıraktılar, dayı oğlunu öteki tarafta bıraktılar. Yetmedi, şimdi sınırlarını ayırdıkları insanların gönüllerini ve zihinlerini ayırmak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Sevgili kardeşlerim, oyunu nasıl bozacağımız bellidir. Bizim için insanların hiçbirisinin şu dine bağlı, bu etnik kökene bağlı, olmasının ait olmasının insana verdiği bir üstünlük yoktur" dedi.

'BİRİSİ KUYUYU TAŞ ATTI, BÜTÜN DÜNYA ONU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında Amerika ve Rusya arasında Suriye üzerinden tırmanan gerginliğe de değinerek şöyle konuştui:

"2016 yılı 12 Ekim'de bir konuşmamda diyorum ki; vekalet savaşların bir limiti vardır. Yani vekaletler üzerinden yapılan savaşların da bir sonu vardır. Suriye halkının istediği bir barış düzenini bulamazsak, çok yakın zamanda Amerika ile Rusya arasında fiilen savaşma noktasına gelir. 2016'nın Ekim ayında bunu net bir şekilde söylemiştim. Sonradan bu söylediklerimiz Avrupa'da, özellikle de İngiltere'de bazı gazetelerin manşetlerine çekmişlerdi. Akıl mantık ortadadır. Halkları savaştırarak, halkları birbirine düşman ederek yapılan vekalet savaşları üzerinden sürdürülecek savaşın, bu vekalet savaşlarının yürüten o perde arkasındaki piyonlara da sıçrayacağını şimdi görüyoruz. İki gündür, birisi bir kuyuya bir taş attı. Bütün dünya o taşı çıkarmaya çalışıyor. Görüyorsunuz siz de atışmalarını. Vekalet savaşları kesmiyor artık. Bunun artık bir sonu geldi. Arkasından biliyorsunuz ticarer savaşları başladı. Önce Amerika Çin'e karşı gümrük duvarlarını yükseltti. Arkasından da Çin aynı şeyi yaptı. Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor. Akıllı adamlar dünyayı parselleyip insanların canı pahasına kendinize mevziler kazanacağınıza gelin de şu Mardin'e bir bakın. Gelin de şu Mardin'i bir inceleyin. Bu Mardin'de toprak parçasında bu Mardin denilen vatan parçasını yerinde görün. Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Kürtler, Türkler, Araplar, Türkmenler bütün bu farklılıklar nasıl bir arada yaşıyor. Bunun sırrını anlayıp bu sırrını öğrenmeye çalışın. Yapamazsanız çok açık söylüyorum, emperyalist hırslarınız içerisinde boğulup gidersiniz."

POLİS MEMURU DÜŞTÜ

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla bugün açılışı geçekleştirilen Mardin Müzesi'nde çevre güvenliğini almak üzere görevlendirilen Mardin Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kubilay Kahraman (28), yüksekten düşerek yaralandı. Polis memuru, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - Mardin