AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin tanıtım ve medya başkanlarıyla buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlarla yüz yüze iletişimin çok kuvvetli hale getirilmesini isteyerek, "Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içerisinde, gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Milletin gönlünden düşmediğimiz takdirde 2023 de 2024 de Ak Parti'nindir, Türkiye'nindir." dedi.

Kurtulmuş, parti genel merkezinde Ak Parti'nin tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampında yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerine yaklaşırken partinin bütün birimlerinin Anadolu'daki temsilcilerinin, eğitim çalışmasına dahil edilerek, güçlü bir çalışma temposuyla yollarına devam etmenin hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Tanıtım ve medyanın, her zaman siyasetin en önemli alanlarından biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 2023'e giderken en büyük güçlerinin, şimdiye kadar AK Parti hükümetleri döneminde yapılanları millete en iyi şekilde anlatmak olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, "Yaptıklarımızı etkin bir şekilde anlatacağız. Bu anlamda da her ilimizde, her ilçemizde neler yapıldığı birebir vatandaşlarımıza anlatılarak etkin bir tanıtımın gerçekleşmesi sağlanacak." diye konuştu.

Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasi partinin AK Parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biz işi edebiyle, adabıyla, kuralları içerisinde, ahlaki sınırlar içerisinde kullanıyoruz. Bundan da fevkalade memnunuz. Sosyal medyanın her birinde etkin bir şekilde varoluşumuzu daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle genç neslin, sosyal medya üzerinden birçok konudan haber dar olduğu, oralarda fikirlerinin oluştuğu mecralar eğer iyi kullanılırsa, her gün, her an binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın katıldığı mitingler yapıyorsunuz anlamına gelir. Bu anlamda sosyal medyanın da fevkalade iyi kullanılmasını sağlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaseti, temel ilkeler ve temel ahlaki prensipler çerçevesinde yapmak durumunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz, doğru sözü söylemek zorundayız. Doğru olmayanı söyleyip o sözü çoğaltmak bize yakışmaz. Özü sözü bir olmanın ilk şartı, söylediği her sözün doğru olmasıdır. Sosyal medyada ya da tanıtım faaliyetlerinde kullandığımız her bilgi, her doküman doğru olacak. Hiçbir şekilde yalana tevessül etmeden, yalan bilginin peşinde koşmadan doğruları halkımızın bütün kesimlerine ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bizim tanıtım faaliyetlerindeki birinci ilkemiz budur. Doğrunun peşinde koşmak, yalana itibar etmemek, yalana prim vermemek, yalanı çoğaltmak. Bu anlamda hepinizin bu ahlaki çizgiyi fevkalade ciddi bir şekilde koruduğunu görüyoruz ve bundan dolayı fevkalade büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim."

Çarpıtmaya, yalana prim verilmemesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Muhalefetin yaptığına bakıyorsunuz; bir yalan söylüyor, o yalanı düzeltmek için bir daha yalan söylüyor, üçüncü yalanı söylerken de kendi yalanına kendisi inanıyor. Ama ortada fevkalade kirli bir algının oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla sadece yalan değil, insanların yaptıkları, söyledikleri birtakım işler ya da sözlerinin çarpıtılarak gündeme getirilmesi de bizim asla tevessül etmeyeceğimiz hususlardan birisidir. Biz asla yalana tevessül etmediğimiz gibi, çarpıtmaya da tevessül etmeyeceğiz." görüşünü paylaştı.

Kurtulmuş, "herkesin kişilik haklarına saygı duyma" temel ilkesi üzerinden hareket edilmesi gerektiğini kaydederek, tanıtım ve medya başkanlığının önemli prensiplerinden birisinin de bu olduğunu ifade etti.

Sosyal medyayı önemsediklerini belirten Kurtulmuş, "Sosyal medya, ahlaki kurallar içerisinde kullanılırsa fevkalade değerli bir iletişim aracı. Bunda hiç şüphe yok. Sizler öyle kullanıyorsunuz. Bu anlamda bizim siyasetle öğrendiğimiz temel hususlardan birisi de şudur. Ne yaparsanız yapın; ister konvansiyonel medyayı kullanın ister sosyal medyayı kullanın ister çok gelişkin teknolojik araç ve gereçleri kullanın, sonuçta iletişimin, tanıtımın en temel fonksiyonlarından birisi yüz yüze iletişimdir." dedi.

Yüz yüze iletişimin çok kuvvetli hale getirilmesini isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"2023'ün en kilit meselesinin burası olduğu kanaatindeyim. AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumsal en önemli gücü, halkın gönlüne girmeyi başarmış olmasıdır. Halkın gönlüne girmeyi başardığı için, başardığınız için hep birinci parti olarak seçimlerden çıkıldı. Milletin gönlüne girildiği için milletin zihnine girildi ve milletin oyları alındı. Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içerisinde, gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız. Milletin gönlünden düşmediğimiz takdirde 2023 de 2024 de AK Parti'nindir, Türkiye'nindir."

AK Parti siyaseti ve AK Parti'nin temel özellikleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "AK Parti, Türkiye'de hem yaptıklarıyla hem milletin gönlünde yer etmiş olan tarzıyla, tavrıyla hem de şimdiye kadar bir kere bile olsun AK Parti'ye oy veren insanların yaklaşık yüzde 65'lik bir büyük çoğunluğa ulaşmış olmasıyla Türkiye'nin partisidir." ifadesini kullandı.

Programa, tanıtım ve medyadan sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan yardımcıları Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ile Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas, Ayhan Gider ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök de katıldı.