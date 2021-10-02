Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış - Haberler Magazin
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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın yıllarca spor işletmeciliği yaptığı ortaya çıktı. Çoban bir röportajında ise "Her işi yaptım" demişti.

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlarda biri de Kurtlar Vadisi oldu. Dizinin oyuncuları bugün bile merak ediliyordu. Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın gerçek mesleği olan spor işletmeciliği de hayranlarını şaşırttı.

SON OLARAK EDHO'DA OYNADI

22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle en uzun dizide yer alan isimlerden biri oldu. Abdülhey karakteri ile dizilerin aranan ismi haline gelen Kenan Çoban son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Çoban oyunculuk yapmadan önce ise Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapıyordu.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

"ÖMRÜM BOYUNCA ÇALIŞTIM"

Verdiği bir röportajda "yapmadığım iş kalmadı" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel."

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış - Haberler Magazin
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