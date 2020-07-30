Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler nelerdir?
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Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler nelerdir?

Kurban Bayramı'nda çoğu kişinin en merak ettiği soru kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bu soruya cevap verdi. Yalçın, koronavirüsün etten bulaşmayacağını dile getirdi.

Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Kurban Bayramı'nda nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler nelerdir?
30.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:12

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu. Koronavirüsün etten bulaşmayacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Hastalıklı bir birey ete hapşırdı ya da öksürdü, siz de oraya temas ettiniz. Elinizi de yüzünüze götürdünüz işte oradan virüs bulaşabilir. Dolayısıyla ete dokunduğunuz zaman mutlaka elinizi de eti de yıkayın" dedi.

Kovid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekti. Seyahat yapılacak yerdeki hasta yoğunluğu hakkında bilgi alınmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Bayram namazının dışarıda kılınmasıyla ilgili öneride bulunan başkan yardımcısı, abdestin evde alınmasının daha uygun olduğunu belirtti.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA RİSK VAR

Prof. Dr. Yalçın, bayramlaşmak için seyahat edilecek yerlerde pozitif hastalar veya asemptomatik taşıyıcılar olabileceğini unutmamak gerektiğini söyledi. "Sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyin" önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, "Toplu taşıma vasıtalarıyla hareket ediyorsak, mutlaka maskemizi takmamız, indiğimizde ise mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü toplu taşıma araçlarında değişik yerlere dokunduğumuzda risk var" ifadelerini kullandı.

BAYRAM NAMAZI NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazına gidildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, "Açık havada bayram namazını kılmakta yarar var. Camiye kendi seccademizi götürelim. Abdestimizi evde almamız lazım. Cami önünde alırsak, bizden önceki kişilerden virüs etkenini alma riski doğabiliyor. Seccadeleri de 1,5 metrelik mesafeler olacak şekilde ayarlayalım. Namaz sonrasında eve gittiğimizde elimizi, yüzümüzü yıkamakta yine yarar var" dedi.

"TOKALŞMA HAREKETİ YAPILMAMALI"

Kurban alma sırasında tokalaşma hareketlerinin kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Toplu olarak değil de tek bir koyun, keçi gibi bir şey almak daha iyi. Toplu işlemlerden, hisseli işlerden uzak durmak lazım" diyerek uyarılarda bulundu.

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Kurban kesilirken mutlaka temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Kurban kesildikten sonra hastalıklı bir birey salgılarını ete bırakabiliyor. O yüzden mutlaka eti yıkayın. Yıkadıktan sonra alıp dolaba koymak gerekiyor. Eti koyduğumuz plastik araçları da yıkamak lazım, çünkü plastikte virüs 48 saate kadar kalabiliyor" diye konuştu.

KURBAN ETİNDEN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Yalçın, etten koronavirüs bulaşmayacağını belirterek, "Virüs etten bulaşmaz ama kişiden kişiye bulaşır. Sizden önce hastalıklı bir birey ete hapşırdı ya da öksürdü, siz de oraya temas ettiniz. Elinizi de yüzünüze götürdünüz işte oradan virüs bulaşabilir. Dolayısıyla ete dokunduğunuz zaman mutlaka ellerinizi de eti de yıkayın" diye tavsiye verdi.

"BAYRAMLAŞMA İÇİN ZOOM, SKYPE KULLANILMALI"

Bayramlaşmanın açık havada yapılmasının çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Tokalaşmadan, el sıkışmadan bayramlaşın. Aslında ideali bir telefonla bayramlaşmaktır. Zoom, Skype gibi çeşitli görüntülü konuşmalarla bayramlaşabilirsiniz. Eğer bunları yapamıyorsak da sosyal mesafeye dikkat edip kucaklaşmadan bayramlaşılabilir" diye belirtti.

BAYRAM HARÇLIĞI NASIL ALINMALI?

Prof. Dr. Yalçın, "Bayram hediyelerini mutlaka bir paket içerisinde verin. Bayram harçlıklarını bir zarfın içerisinde verelim. Hediyelerini veya harçlıklarını alan kişiler paketi açsın hemen ellerini yıkasın ve hediyesini alsın. Bu basit işlemlerin hastalık geçişi açısından ciddi önemi olacağını düşünüyoruz. Sosyal mesafeyi korumak, maskeyi her ortamda korumak ve sık sık maskeyi değiştirmenizi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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