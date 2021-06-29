Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler
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Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

- Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler Simav'da kaza, bela ve musibetlerden korunmak için geleneksel 'Çevre hatmi' etkinliği Etkinlikte, gönül coğrafyasındaki tüm Müslümanlara hayırlar getirmesi için de dua edildi Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl belediyenin...

- Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler

Simav'da kaza, bela ve musibetlerden korunmak için geleneksel 'Çevre hatmi' etkinliği

Etkinlikte, gönül coğrafyasındaki tüm Müslümanlara hayırlar getirmesi için de dua edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl belediyenin önderliğinde geleneksel olarak düzenlenen büyük hayır ve toplu sünnet merasimi öncesinde 'Çevre hatmi' geleneği gerçekleştirdi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, her yıl gerçekleştirilen 'Çevre hatmi' münasebetiyle Ece Sultan Hazretleri'nin kabri başında toplandıklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Hatmimize 30 din görevlisi hafız, İlçe Müftüsü ve Simav Belediye Başkanı olarak ben de eşlik ettim. Toplam yürüyüş alanımız 28.5 kilometredir. Yol boyunca vatandaşlarımız Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Simav'ı çevreleyen bu alanda hatimler indirildi ve son olarak Karşıyaka Tepesi'nde çevre hatmi duasını yaptık" dedi.

Eynal Kaplıcaları'ndaki Ece Sultan Hazretleri'nin türbesi önünde başlayan hatim duaları Karşıyaka Tepesi'nde sona erdi. Biçer, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve hafızlara teşekkür ederek, hatim duaların kabul olması ve Simav'ın bir yıl boyunca hata, kaza, bela ve musibetlerden korunması, gönül coğrafyasındaki tüm Müslümanlara hayırlar getirmesi duasında bulundu.

Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler
Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler
Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler
Kur'an-ı Kerim ve dua ile 28.5 kilometre yaya yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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