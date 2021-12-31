Antalya'da biyolojik arıtma tesisini, Bakan Ersoy açtı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın en önemli turizm bölgesi Belek'te inşaatı tamamlanan ileri derece biyolojik arıtma tesisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açıldı. Yaklaşık 336 milyon TL'ye mal olan tesisin açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Bu yatırım sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Belek'te inşa ettiği 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi' hizmete açıldı. Tesisin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Fikret Öztürk, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, yüklenici firma Lidya Yapı A.Ş.'nin yaptığı tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

'Türkiye'nin göz bebeği' Belek'te atık su arıtma sorununun çözümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arasında imzalanan ortak protokol sonucu yüklenici firma Lidya Yapı A.Ş. tarafından yapımı tamamlanan, maliyetini bakanlığın üstlendiği ileri derece biyolojik arıtma tesisi Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi, bölgenin 2050 yılına kadar arıtma altyapısını garanti altına alıyor. 67 dönüm arazi üzerine kurulan tesis günde 65 bin metreküp atık su arıtılabilecek, 260 bin kişinin evsel atık suyu arıtılabilecek. İş birliği protokolü çerçevesinde finansı karşılayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tesisi 20 yıl süreyle işlettikten sonra ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredecek.