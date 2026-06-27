Zonguldak'ta çocuklar arkeolojik kazı heyecanı yaşadı

Zonguldak'ta, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirası Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar arkeolojik kazı deneyimi yaşadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen koordinatörlüğünde düzenlenen arkeoloji atölyesi, çocuklar tarihe ve kültürel mirasa büyük ilgi gösterdi.

Festival alanında özel olarak oluşturulan yapay kazı alanında fırça ve spatulalarla toprak kazan 7-15 yaş arası çocuklar, alana yerleştirilmiş taş, fosil ve tarihi yapı kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Uzman arkeologlar eşliğinde gerçek bir kazı sürecini deneyimleyen miniklerin heyecanı ve keşfetme merakı etkinliğe damga vurdu. Kazı sırasında buldukları materyaller hakkında eğitmenlerden bilgi alan çocuklara, kültürel varlıkların korunması bilinci aşılandı. Atölyeye katılan çocuklar, kazı alanından taşlar ve fosiller bulduklarını belirterek yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

Çocukların arkeolojiye gösterdiği merakın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği endüstri mirası festivali kapsamında biz de bu iki gün boyunca çocuklara arkeoloji atölyesi yapmaya karar verdik. Çocukların bu sayede kültürel miras bilinci kazanmalarını hem de ülkemizin arkeolojik zenginliği düşünüldüğünde 7-15 yaş arasındaki çocukların ülkemizin kültürel varlıklarının zenginliği konusunda birtakım farkındalıklar elde etmesini planlıyoruz. İki gün boyunca her gün öğleden sonra saat 14.00 ile 16.00 arasında arkeoloji atölyesini gerçekleştireceğiz. Umarım çocuklarımız kültürel varlıklarımız, müzelerimiz noktasında bazı değerleri kazanacaklar. Gayet yoğun açıkçası bu kadar ilgi olacağını da çok düşünmemiştik ama her gün birer saatlik iki seans yapmayı planlıyoruz. Her seansta 10 ile 15 arasında çocuk bu atölyede yer alacak ama şu an görünen o ki seansların sayısını artırmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. İlgi çok güzel biz de çok memnunuz bu durumdan." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı