Zerzevan Kalesi'nde 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali Tutku Dolu Anlar Yaşattı

Zerzevan Kalesi'nde 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali Tutku Dolu Anlar Yaşattı
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Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri' konseri gerçekleştirildi. Konser öncesi özel bir takı koleksiyonu da sergilendi.

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, 'Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri' konseri düzenlendi.

Çınar ilçesindeki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, 'Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri' konseri düzenlendi. Programa Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ve vatandaşlar katıldı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlenirken, sahnede usta solistler Tenor Aydın Uştuk, Soprano Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Bariton Faik Mansuroğlu ve Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın da yer aldı. Programın sunuculuğunu yapan ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan, "Türkiye'nin en özel yerlerinden olan bir Zerzevan Kalesi'ndeyiz. 3 bin yıllık geçmişi olan alanda sanatsal etkinliğin gerçekleşmesi bizim için çok heyecan veriyor. Geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

ÖZEL TAKI KOLEKSİYONU SERGİLENDİ

Konser öncesinde ise Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından tasarlanan ve 2014 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarından çıkarılan eserlerin üzerindeki motiflerden esinlenerek hazırlanan özel takı koleksiyonu, defile ile sergilendi. Tamamı 30 parçadan oluşan özel koleksiyon, dönemin Roma kıyafetleri temalı giyinen mankenler ile gelenlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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