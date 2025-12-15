Haberler

Ördüğü bebeklerle kimsesiz çocukları mutlu ediyor

Yozgat'ta 52 yaşındaki Zehra Bağcı, kendi imkanlarıyla ördüğü 300'e yakın bebekle kimsesiz çocukları sevindiriyor. Eşiyle birlikte bu hayali gerçekleştiren Bağcı, bebekleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla çocuk evlerinde kalan çocuklara ulaştırıyor.

Yozgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Zehra Bağcı, kendi imkanlarıyla ördüğü bebekleri hediye ederek kimsesiz çocukları sevindiriyor.

Komşusundan 30 yıl önce örgü tekniğini öğrenen 2 çocuk ve 3 torun sahibi Bağcı, yıllar önce kaldırdığı örgü makinesini torunlarına bebek yapmak için evinin salonuna tekrar kurdu.

Eşi Mustafa Bağcı'nın desteği ile kimsesiz çocuklar için de rengarenk bebekler ören Bağcı, bu hayalini yaptığı 300'e yakın bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla çocuk evlerinde kalan çocuklara ulaştırarak gerçekleştirdi.

Bağcı, zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği kermeslere de örgü bebekleriyle destek oluyor.

"Torunum 2 yıldır bu bebekle uyuyor"

Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda çalışan Zehra Bağcı, AA muhabirine, ördüğü her bebekte bir çocuğun yüreğine dokunduğunu hissettiğini söyledi.

Kimsesiz çocukları mutlu etme hayalini eşiyle paylaştıktan sonra birlikte işe koyulduklarını belirten Bağcı, "İkimiz beraber kollarımızı sıvadık. Kimsesiz çocuklara bebek örmeye başladım. Hayalim bir sürü çocuğu mutlu etmek. Bebekleri örerken her bir ilmekte bir çocuğun yüzünü, gülümsemesini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu bebekleri aynı zamanda uyku ve oyun arkadaşı olarak tasarladım. Torunum 2 yıldır bu bebekle uyuyor." diye konuştu.

Bebekleri kendisinin tasarladığını dile getiren Bağcı, kullandığı iplerin renklerini çocukların cinsiyetine göre belirlediğini anlattı.

"Kimsesiz bir çocuğun yüreğine dokunuyormuşum gibi"

Yaptığı bebeklerin kurum müdürlerince çok beğenildiğini vurgulayan Bağcı, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar çok da güzel karşılıyorlar. Onların beni öyle karşılamaları beni de çok motive ediyor. İnşallah daha çok yapacağım. Ördüğüm her bebekte kimsesiz bir çocuğun yüreğine dokunuyormuşum gibi hissediyorum. Ördüğüm her bebekte farklı bir yüz görüyorum kendi hayalimde. Onların mutlu olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Ördüğüm her bebeği sanki kendi çocuğuma, kendi torunuma örüyorum, o kadar değerli bir his yani. Bir çocuğun benim ördüğüm bebekle büyümesi beni çok mutlu ediyor. Allah'ın izniyle inşallah elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım."

Mustafa Bağcı ise eşinin bebek örerken mutlu olduğunu görmenin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

Onun en büyük destekçisi olduğunu aktaran Bağcı, "İnşallah sonuna kadar da destek olmaya devam edeceğim. Onun hayallerinin gerçekleşmesinde ve sevindireceği çocuklarda benim de emeğimin olması benim için çok daha güzel." dedi.

