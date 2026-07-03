Haberler

Eşinden kalan 3 bin kitaba gözü gibi bakıyor

Eşinden kalan 3 bin kitaba gözü gibi bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Satı Alpyıldız, 2013'te vefat eden eşinin yıllar içinde oluşturduğu yaklaşık 3 bin kitaplık koleksiyonunu özenle koruyor. Yılın yarısını Fransa'da geçiren Alpyıldız, köye döndüğünde kitapların bakımını yapıyor ve bu mirası oğluna devretmeyi planlıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde yaşayan 74 yaşındaki Satı Alpyıldız, 2013 yılında vefat eden eşi Hacı Duran Alpyıldız'ın yıllar içinde oluşturduğu yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan kitaplığı özenle koruyor.

Yılın 6 ayını Fransa'da, 6 ayını ise köyünde geçiren Alpyıldız, Fransa'ya dönerken evinin anahtarını köy muhtarına ya da yeğenlerine emanet ediyor. Köye döndüğünde ise kitapların bakımını ve temizliğini kendisi yapıyor.

Satı Alpyıldız, kitap okumaya ve yazmaya ilgi duyan eşi Hacı Duran Alpyıldız'ın yıllar içinde yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan bir kitaplık oluşturduğunu belirterek, "Eşim kitaplara aşıktı, kitap okumayı çok severdi. Eşimi kaybettikten sonra bu kitaplara gözüm gibi bakmaya başladım. Çünkü onlar eşimin hatırası. Fransa'ya giderken anahtarı muhtarımıza ya da yeğenlerime bırakıyorum. Sağ olsunlar evi ve kitapları kontrol ediyorlar. Döndüğümde de bakımını ve temizliğini yapıyorum." dedi.

Alpyıldız, ömrü yettiği sürece eşinden kalan kitaplığa gözü gibi bakacağını, kendisinden sonra ise oğlunun bu emaneti korumasını istediğini dile getirdi.

Eşinin eski tarım aletlerini toplamaya da meraklı olduğunu, farklı köylerden getirilen tarım aletlerini evlerinin bahçesinde sergilediklerini anlatan Alpyıldız, eve gelenlere bu aletlerin kullanım amaçlarını anlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

Havalimanında yakalandı, midesinden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkıp kendisini bıçaklayan oğlunu öldürdü

Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu silahla vurarak öldürdü
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı