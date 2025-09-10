DR. Alper Özbilen'in geleceğin teknolojileri üzerine yazmış olduğu 'Yeni Güç Çarpanı: Yapay Zeka' adlı eser Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı baskı olarak okuyuculara sunulan eser, yapay zeka teknolojisinin halihazırdaki durumunu ve potansiyel sonuçlarını geniş bir perspektifle ele alıyor. Kitap, teknolojik değişimin yönünü ve katmanlarını daha derinlemesine anlamak isteyenlere bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

Dr. Özbilen, "Organik bilginin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yapay zeka araçları bize daha önce yazılan bütün literatürün farklı formatlarda sunumunu yapıyor. İnsanlar bunu kullanarak kendi işlerini hızlandırmaları bakımından faydalı görüyor. İnsanın organik ve özgür üretme kapasitesinin sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sınırlandırmanın bugün işimizi kolaylaştıran konularda yarın bir kapasite daralmasına sebebiyet vereceğini görüyorum" dedi.

'YAPAY ZEKA GEÇMİŞE DAYALI BİR KONU'

Yapay zeka hakkında bilgi veren Dr. Alper Özbilen, "Son günlerde yapay zeka; sohbet ve soru-cevap araçlarıyla beraber toplumun genelinde bilinir hale geldi. Aslında yapay zeka 1950'lerden bugüne verinin sayısallaştırılması ve bilgisayar teknolojileriyle beraber makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay sinir ağları gibi farklı isimlerle bilim dünyasının içerisinde ve kısmen de iş dünyasının içindeydi. Son birkaç yıl içinde bunun toplumun birçok kesimine yayıldığını ve bir devrim niteliğinde insanlar tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Toplumun önemli bir kısmı için bu konu yeni olarak algılansa da aslında bu geçmişe dayalı bir konu. 2025'e geldiğimiz bir süreçte bir sıçrama olarak kabul edebiliriz" dedi.

Dr. Özbilen, "Bu sürece gelinmesinde özellikle 1990'larda internetin varlığıyla beraber, verinin sayısallaşması, çoğalması, herkes tarafından bağlantının oluşmasıyla birinci evresini tamamlamış bir sürece geliyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz verileri, kendi içerisinde belirli yöntemlerle yapay zekayı kullanıyoruz. Çok uzun zamandır gerek akademik gerekse iş anlamında hem ilgi duyduğum hem de üzerine çalıştım bir konu başlığıydı. Bu konunun bireyleri, şirketleri ve uluslararası ilişkileri birçok boyutuyla ilgilendirmesi yönüyle, mevcut aktörlerin bu konuda bizim bilmediğimiz ya da bir yönüyle bildiğimiz konulara nasıl baktığımızı ve bunun geleceği nasıl şekillendireceğini ilişkin kendi notlarımı kitaplaştırma kararı aldım" diye konuştu.

'ODAKLANILMASI GEREKEN KONU İNSAN, MAKİNE, YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ'

Dr. Özbilen, "Bu kitabı yazmamdaki nedenlerden biri, biz her yeni olguyla beraber hemen ardından çok hızlı yeni ezberler geliştiriyoruz. O yeni ezberlerin peşine takılanlar hep sorular soruluyor. Yapay zeka denildiğinde de herkesin aklına ilk gelen 3-4 tane soru var. Bu soruların dışında bambaşka boyutların bizleri ve dünyayı nasıl şekillendireceğine ilişkin tartışmaları merak edenleri okumaya davet ediyorum. Ben yapay zeka konusunu 3 evreye ayırıyorum. 1950'lerden 2025' kadar gelen ilk süreci sayısallaşma, bilginin toparlanması ve bilginin işlenmesi süreci olarak yorumluyorum. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisindeki süreç içerisinde de aslında burada yapay zekayla insanın, yapay zekayla şirketlerin ve yapay zekayla ulusların iş birliği sürecine giriyoruz. Bunu aslında farklı alanlarda kullandığımız bir araç yerine bir iş birliği olarak görmek lazım. Şu an aslında biz bu iş birliğini nasıl şekillendireceğiz, bu iş birliğinin sınırları nerelere gidecek, onu göreceğiz. İkinci evreye girmiş durumdayız. Üçüncü evreye ilişkin şu an tahmin yapmak zor. Bunun üzerine en fazla bilim kurgu yapılabilir. Ancak ben şu an odaklanılması gereken dönemin insan, makine, yapay zeka iş birliği dönemi olduğunu düşünüyorum. Bunu insanlığın, toplumun, devletlerin faydası, çıkarı ve var olma mücadelesi bakımından kendilerine ilişkin perspektifi oturtmaları ve kullanmaları bakımından önemli bir zaman olarak görüyorum. İnsanlık tarihi içerisinde belirli evreler var. Ateşin bulunması ve yazının icadı gibi bunu da bir dönüm noktası olarak görmek lazım, internetle başlayan ancak şu an adı konulan bir konu. Ezberlerden sakınarak daha derinlikli olarak gitmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Özbilen, "Çok sayıda kişi yapay zekanın işsizliğe neden olup olmayacağını merak ediyor. Bilgisayarın gelmesiyle farklı otomasyon araçlarının gelişmesiyle de iş gücü kaybından ziyade insanların ya da şirketlerin iş yapış şekillerinin değiştiğini görüyoruz. Şu süreci şöyle anlamak lazım; insanlık kendisi için daha önemli ve değerli olanı üretecek zaman buluyor. Şirketler de bu işle ilgili daha fazla bir zaman buluyor ve artık kendi vakitlerini normal bir makinenin yapacağı rutinde özgün tarafa odaklanma fırsatıyla yeni alanlar geliştirme imkanı sunuyor" diye konuştu.

'ORGANİK BİLGİNİN SONUNA YAKLAŞIYOR OLABİLİRİZ'

DR. ALPER ÖZBİLEN KİMDİR?

Dr. Alper Özbilen, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 1980 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Ailesinin öğretmen olması nedeniyle ilköğretimini Anadolu'nun farklı bölgelerinde tamamladı. Ortaokul ve liseyi ise Hatay'da okudu. Ankara Gazi Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaptı. Daha sonra burslu olarak Amerika'daki Boston Üniversitesi'nde inovasyon temelli iş yönetimi eğitimi aldı. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çeşitli yöneticilik rolleriyle kariyeri şekillendi.