Yalova'da Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali Açıldı

YALOVA Valisi Dr. Hülya Kaya'nın koordinesinde düzenlenen Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali'nin açılışı yapıldı. Festivalle birlikte tarihe ışık tutmak istediklerini belirten Vali Kaya, "Tarihsel değerlerin geleceğe taşınması noktasında bu festivali çok önemsiyoruz. Özellikle Yalova halkının festivale katılımı ve sahiplenmesi de projenin devamı noktasında da çok önemliydi." dedi.

Yalova'da Valilik organizasyonuyla ilk kez Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali düzenlendi. Törene, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Açılışın ardından Kent Müzesi'nde, hazırlanan bin yıllık 'Gelinlik Sergisi, 'Geleneksel Türk Savaş Sanatları ve Geleneksel El Sanatları' müzesi ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlar gezildi. Festival kapsamında dönemin kıyafetleriyle defile yapıldı. Asya ile Avrupa'yı tarihin derinliklerinde birbirine bağlayan İpekyolu'nun kültürel mirası, düzenlenen festivalle yeniden canlanması hedefleniyor. 4 gün boyunca süreceği belirtilan festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

'BU FESTİVALLE TARİHE ÖNEMLİ BİR IŞIK TUTMAK İSTİYORUZ'

Festivalle ilgili açıklamada bulunan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, "Bu sene festivalin ilkini gerçekleştiriyoruz. Yalova'nın İpekyolu üzerinde tarihsel olarak çok önemli bir fonksiyonu vardı. Bu festivalle birlikte tarihe önemli bir ışık tutmak istiyoruz. Tarihsel değerlerin geleceğe taşınması noktasında bu festivali çok önemsiyoruz. Özellikle Yalova halkının festivale katılımı ve sahiplenmesi de projenin devamı noktasında çok önemliydi. Yoğun bir katılım oldu. Bütün belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız Ticaret Odası festivale destek verdi. Bu sene gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla birlikte aslında gelecek sene daha da çeşitlendirerek geleneksel bir hale getirmek istiyoruz. Yalova için, tarihin gün yüzüne çıkartıldığı kültürle beraber birleştirilerek Yalova'nın marka bir şehir olması açısından da çok önemli bir yeri var" dedi.