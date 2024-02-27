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Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii'nin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

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İstanbul Üsküdar'da 300 yılı aşkın süredir ayakta kalan ve hala ibadete açık olan Valide-i Cedid Camisi, sade ve şık görüntüsünün yanı sıra mimarisiyle de dikkat çekiyor. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla adeta tırmanmayı gerektiriyor.

İstanbul Üsküdar'da onlarca tarihi cami bulunuyor. 1708-1711 tarihleri arasında yapılan ve hala günümüzde ibadete açık olan Valide-i Cedid camisi de onlardan sadece birisi. 300 yılı aşkın süredir ayakta olan Valide-i Cedid, şık ve sade görüntüsünün yanı sıra mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Valide-i Cedid caminin üst kat merdiveni, kadınların ibadet edeceği kısma açılıyor. Ancak bu alana geçmek için merdiven çıkılmıyor, adeta tırmanılıyor. Minare merdivenlerini anımsatan dik ve dar merdivenlerden bir başkası iniyorsa çıkmak isteyen kişi beklemek zorunda kalıyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Camiden bağımsız olarak sanki ayrı bir boyuta açılan merdivenler zorlu bir parkur gibi görünse de bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin dikkatini çekerek camiye ayrı bir hava katmayı başarıyor.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Ziyaretçilerin çektiği fotoğraflar merdivenlerin ne kadar dik olduğunu gözler önüne serdi.

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camisinin merdivenleri ilginç yapısıyla dikkat çekiyor

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Kültür Sanat

İstanbul Üsküdar Cami Yaşam Kültür Sanat Haberler

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