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UNESCO ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, DPÜ’nün Ustaya Vefa programında anıldı

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UNESCO ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, DPÜ’nün Ustaya Vefa programında anıldı Haber Videosunu İzle
UNESCO ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, DPÜ’nün Ustaya Vefa programında anıldı
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UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında DPÜ’nün “Ustaya Vefa” programıyla anıldı. Programda sanatçının motif ve renk ustalığı ile Kütahya çiniciliğine katkıları anlatıldı; panelde mirasın yeni kuşaklara aktarımı ele alındı.

Kütahya çini sanatının önemli temsilcilerinden, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, vefatının birinci yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen "Ustaya Vefa" programıyla anıldı. Programda, ömrünü Kütahya çiniciliğine adayan usta sanatçının yaşamı, sanat anlayışı ve geleneksel çini sanatının gelişimine sağladığı katkılar anlatıldı.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, motif ve renk konusundaki ustalığıyla tanınan Hamza Üstünkaya'nın hayatını, sanat çalışmalarını ve çinicilik alanındaki başarılarını anlatan görsel sunum gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmalarını Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Akca, Prof. Dr. Ayhan Kahraman ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yaptı. Konuşmalarda, Hamza Üstünkaya'nın Kütahya çini sanatına kazandırdığı değerler, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındaki rolü üzerinde duruldu.

Kütahya çiniciliğinin geleneksel tavrı ele alındı

Anma etkinliğinin önemli bölümlerinden biri olan "Hamza Üstünkaya, Kütahya Tavrı ve Yaşayan Kültürel Miras" başlıklı panelde, usta sanatçının çini sanatındaki yeri ve bıraktığı kültürel miras değerlendirildi.

Prof. Dr. İskender Işık'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde İsmail Yiğit, Adil Özkan, Mazhar Akalınoğlu ve Alihan Sarıfedai konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Üstünkaya'nın kendine özgü sanat anlayışı, motif ve renk kullanımındaki ustalığı, Kütahya çiniciliğinin geleneksel özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmaları ele alındı.

Konuşmacılar, geleneksel çini sanatının yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda Kütahya'nın tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan önemli bir miras olduğunu vurguladı. Bu mirasın yaşatılmasında usta sanatçıların bilgi ve tecrübelerinin yeni kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Ailesi ve sanat camiası da duygularını paylaştı

Anma programında AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erılbaylı ve sanatçının ailesi adına Gülseren Öztuğcu Üstünkaya da söz aldı. Katılımcılar, Hamza Üstünkaya'nın kişiliği, sanat hayatı ve Kütahya çiniciliğine bıraktığı izlere ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği program, teşekkür ve kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.

Kütahya çiniciliğinin motif ve renk ustalarından biri olarak tanınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü sahibi Hamza Üstünkaya, geride bıraktığı eserleri ve yetişmesine katkı sunduğu kültürel mirasla anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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