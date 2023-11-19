4. Ümraniye Kitap Fuarı Filistin kitaplığı ile farkındalık oluşturdu

İSTANBUL - Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez okuyucularla buluştu. Bu yıl "Kitap Vakti Geldi" teması ile kitapseverleri karşılayan fuarda "Siyonizm Gerçekleri" adlı Filistin kitaplığı kuruldu. Bu kitaplıkta bulunan eserleri incelemek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleriyle buluşturmak amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı bu yıl 4. kez kapılarını açtı. "Kitap Vakti Geldi" sloganıyla açılışı yapılan kitap fuarında İsrail'in günlerdir Filistin'e uyguladığı soykırımı kınamak ve farkındalık oluşturmak için "Siyonizm Gerçekleri" adlı Filistin kitaplığı kuruldu. Kitaplıktaki eserleri incelemek isteyen okuyucular uzun kuyruklar oluşturdu.

100'ü aşkın yayınevi ve 200'den fazla yazarın okuyucuyla buluşacağı fuarda imza etkinliği, söyleşi ve konferanslar da düzenleniyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılım sağladığı 4. Ümraniye Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Geçmiş dönem Milli Eğitim ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, "Ümraniye Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'a sürekli yapılan böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençler öğrenciler ve öğretmenlerimiz için çok teşekkür ediyorum. 20 senedir Türkiye özellikle yerel yönetimlerin katkılarıyla sessiz bir devrim yaşıyor. O sessiz devrimin tezahürlerinden biri de bugün buradaki kitap fuarı. Bu seneki fuarın bir ayrı özelliği daha var, yaşadığımız son trajik olayların da sonucu olarak burada özellikle Filistin'le, siyonizm ve Orta Doğu ile ilgili özel bir bölümün açılmış olması. Öyle zannediyorum ki buraya gelen okuyucular gençler bu işin tarihi planını öğrenebileceği kitaplarla burada çok iyi şartlarda buluşacaklar. O bakımdan ben fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Gençlerimize kitapları sevdirip okutmamız lazım"

Fuarda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de yine ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Dördüncü kitap fuarını bu sene de kasım ayında aynı yerde açtık. Ben şimdiden katılımlarından dolayı bütün kitapseverlere teşekkür ediyorum. Kitap insanın en önemli dostu, insanı rahatlatan en önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize bu arada kitapları sevdirip okutmamız lazım. Biz bu sene ilk defa Ümraniye'de okuyan lise son sınıftaki öğrencilerimize 400 liralık hediye çeki vereceğiz. Ayrıca yüzde 50 indirimli olacak, yani 800 liralık kitabı 400 liralık almış olacaklar" dedi.

"Ne kadar garip, mazlum varsa dünyada, biz Türkler olarak onların arkasında olduk"

Sözlerin Filistin'le devam eden Başkan Yıldırım, "Görüyorsunuz burada Filistin kitaplığı yaptık. Siyonizmin öğrenilmesi dünyada kötü işler nasıl yapılıyor tarihi bilmesi ve bu seviyeye nasıl geldiğimizin gösterilmesi lazım. Dünyada yeryüzündeki bütün milletler ne kadar yaşıyorsa, siyonizmin yaptığı bu alçakça çocuk öldürmeleri, yaşlıları, hanımları, katliamları insanlar görüyor ve buna karşı çıkıyorlar. Alınan bilgilere göre İsrail'de yüzde 70 kişi bu duruma karşı olduklarını söylüyorlar. Eğer böyleyse bu çok önemli. Ne kadar garip, mazlum varsa dünyada biz Türkler olarak onların arkasında olduk. Bu kitap fuarı da belki şimdi böyle bir farkındalığı bir kere daha ortaya çıkarmış oldu" diye konuştu.