Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde ödüller dağıtıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde ödüller dağıtıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurtuluşun Kadınları" temasıyla Milli Mücadele döneminde kahramanlık gösteren Türk kadınlarını konu edinen festivalde, seçilen 4 film ve 7 senaryo ödüllendirildi.

Bursa Business School'da düzenlenen ödül törenine katılan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, en önemli kitle iletişim araçlarından olan sinemanın, toplumları ortak görüşte buluşturma gücüne sahip olduğunu belirtti.

Bu yönüyle de sinemanın kültürel yaşamı şekillendirebilecek özellikte olduğunu kaydeden Demirtaş, "Aynı zamanda sektörün tüm neferleri bir araya gelip ekonomik hayata da önemli katkılar sağlamaktadır. Türk kültürünün ortak değerlerini ön plana çıkaran Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, önemli bir organizasyon. Katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Cennetin Krallığı filminde canlandırdığı Selahaddin Eyyubi karakteriyle tanınan ve programa onur konuğu olarak katılan Suriyeli oyuncu Gassan Mesud'a "Onur Ödülü" verildi.

Senaryo kategorisinde "Gazi Halime Çavuş" temalı ödül Ozan Kenar'a, "Halide Edip Adıvar" ödülü Erkan Avcı'ya, "Gördesli Makbule" ödülü Hülya Başak Karadal'a, "Hafız Selman İzbeli" ödülü Mehmet Onur Karataş'a, "Kara Fatma" ödülü Mutlu Polat'a, "Tayyar Rahmiye" ödülü Mesut Özyaprak'a, "Çete Emir Ayşe" ödülü ise Kerem Nadir Özcan'a takdim edildi.

Gecede en iyi animasyon filmi ödülünü "Black Bird"ün yönetmeni Zeynep İnce Tekin, en iyi kurmaca film ödülünü "Kırlangıç" ile Hüseyin Demirtaş, en iyi belgesel film ödülünü "Arayış" ile Orhan Bulut aldı. BTSO mansiyon ödülünün sahibi ise "Heyemola" ile Yılmaz Kıvanç oldu.

"Sinema filmleri dizilerden daha çok akıllarda kalıyor"

Gassan Mesud, gazetecilere, oyunculuk serüvenine 50 yıl önce başladığını belirterek, kendisinin ayrıca bir oyunculuk akademisinin bulunduğunu söyledi.

Şam'da uzun süre öğretmenlik yaptığını belirten Mesud, "17 sene tiyatroyla uğraştım, ardından televizyon ve sinemaya başladım. Sonra bir şans geldi Hollywood'da oynamak üzere Amerika'ya gittim. Orada Cennetin Krallığı filmi ile başladım, 16 filmde oynadım." dedi.

Mesud, Türk yapımı "Kurtlar Vadisi Irak" filminde de oynadığını hatırlattı.

Kazakistan'da önemli bir yapım olan "Tomris" filminde de rol aldığını aktaran Mesud, "Sinema filmleri dizilerden daha çok akıllarda kalıyor, neredeyse 100 yıl yaşıyor. Türkiye'de diziler çok popüler ama neden sinema filmleri bu kadar yükselmedi? Dizilere sunulan bütçeler neden filmlere de sunulmuyor?" diye konuştu.

Kendisine Türkiye ve Suriye'den film teklifleri geldiğini anlatan Mesud, "Türkiye'nin arazileri dünyada çok meşhur olacak. Coğrafyası çok güzel. Türkiye çok sihirli. Bursa'nın ise çok tarihi yerleri var. Bursa'da çekilen bir filmde de oynamak isterim." ifadesini kullandı.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli ile sinemaseverler katıldı.