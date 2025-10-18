Yalova Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yalova Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bir fikrin etrafında bir araya gelerek bugünlere ulaşıldığına vurgu yapan Kaya, Amerikan filmleriyle büyüyen Türkiye'nin ve insanının da anlatacak çok hikayeleri olduğunu belirtti.

Amerikan filmleriyle büyüyen neslin o filmlerde kendisine ait olmayan, kendini göremediği, bulamadığı farkları gördüğünü anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Şimdi bugün geldiğimiz noktada kültürün de sanatın da üretilmesinde aslında bizim benliğimizin yansıtıldığı, bizi biz yapan değerleri görebileceğimiz hikayelere ihtiyacımız var. Bu hikayeler bizde var. Dolayısıyla bu açmış olduğumuz yarışmalar, festivallerle birlikte aslında biz gençlerimizin bu alana girmesini, kendi hikayelerimizi kendi perspektifimizden anlatmamıza ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. O açıdan bu binin üzerindeki başvuruyu ben kıymetli buluyorum ve Yalova'nın da bir kültür ve sanat kenti olmasına ne kadar doğru bir noktadan baktığımızı da görebiliyorum. Yalova Atatürk'ün de çok önemsediği, günlerini burada geçirdiği, kültürüyle, sanatıyla her zaman aslında ön planda olmuş. Aslında Yalova, İstanbul'un kültür ve sanatının şekillendiği bir ilçesi olmuştur her zaman."

Yalova'yı kültürüyle, sanatıyla tekrar ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Kaya, "İstanbul'un da kültür ve sanatına katkıda bulunup aynı zamanda ülke olarak kültür ve sanatla tekrar yükselmek istiyoruz. Teknolojimiz, savunma sanayimiz, kalkınmamızla yükseliyoruz ama kültür ve sanat da bunun kaldıracı olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde ulusal alanda, uzun belgesel dalında en iyi film ödülünü "Işığın Hasadı" filmiyle Esin Özalp Öztürk elde ederken, kısa belgesel dalında en iyi film ödülünü "Ağaç Adam" filmiyle Mehmet Ali Poyraz kazandı.

Ulusal kısa kurmaca dalında "Mori" filmiyle Yakup Tekintangaç en iyi film ödülünü, kısa öğrenci filmleri dalında da "Sakın Söyleme" filmiyle Ezgi Temel elde etti.

Uluslararası bölümde ise uzun belgesel dalında en iyi film ödülünü "The Lost Season" filmiyle katılan Mehdi Ghanavati, kısa belgesel dalında "Entre La Sal Y El Cielo (Between Salt and Sky)" filmiyle Felipe Rosa kazandı.

Yine uluslararası kısa kurmaca dalında "The Cascade" filmiyle Pablo Delgado, kısa deneysel dalında "Cargo" filmiyle Gizem Tataroğlu, kısa animasyon dalında "Jus d'orange" filmiyle Alexandre Athané ödüle layık görüldü.

Gecede, en iyi kadın oyuncu ödülünü Hazal Türesan, erkek oyuncu ödülünü Alican Yücesoy, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülü "Döngü" filmiyle Erkan Tahhuşoğlu kazandı.

Dereceye giren filmlerin ödülleri Vali Hülya Kaya, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez ve jüri üyeleri tarafından verildi.