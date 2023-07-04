Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali göle çalınan maya ile başladı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: ""Festival bütçesini depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için harcadık"

Nasreddin Hoca'nın 815'inci yaşı buruk kutlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde organize edilen ve bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasıyla başladı.

Nasreddin Hoca'nın memleketi olan ve bu yıl Sakin Şehirler Listesine aday olarak gösterilen Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve geleneksel hale bürünen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da Nasreddin Hoca köyünde bulunan göle maya çalınmasıyla başladı. Geçmiş festivallerde farklı olarak bu yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle festival anma programı şeklinde organize edildi. Bağbaşı Göleti'nde kıyısında düzenlenen etkinlikler Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci'nin göle maya çalmasıyla başladı.

Daha sonra Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, maya çalma işlemenin ardından dua etti. Duanın ardından 5'i kız ve 5'i erkek olmak üzere 9-10 yaş grubundaki çocuklar, yoğurt içinde altın bulma yarışmasında kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Sıcak havaya rağmen pes etmeyen öğrencilerin yarıştığı etkinlikte kızlarda 9 yaşındaki Hiranur Doğray, erkeklerde ise 11 yaşındaki Yusuf Kılıç kazandı. Yarışmacılar madalyalarını takarak Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ile hatıra fotoğrafı çekindi. Öğrencilere Belediye Başkanı Yüzügüllü tarafından hediyeleri taktim edildi.

"Festival bütçesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ve temel ihtiyaçları için harcadık"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, etkinlikler hakkında konuştu. & Şubat tarihinde meydan gelen depremlerden dolayı geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir programın olacağını belirten Yüzügüllü, "Bugün buradan 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Festivalini başlangıcını yapıyoruz. İlk etkinliğimiz göle maya çalmaktı, onu da gerçekleştirdik. Bu sene 6 Şubat tarihinde meydan gelen depremlerden dolayı şenliklerimizi sınırlandıracağız. Sivrihisar Belediye Meclisi olarak böyle bir karar aldık. Bu seneki festival bütçesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ve temel ihtiyaçları için harcadık. Bu sene göle maya çalarak ve çeşitli seminerlerle Nasreddin Hocamızın doğumunu anacağız. Biz bu mayayı tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi amacıyla çaldık. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"815 yaşına bastım, Sivrihisar'da doğdum"

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, "815 yaşına bastım, Sivrihisar'da doğdum. Bu yıl yine Nasreddin Hoca'nın festivalini kutlayacaktık ama 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketinden dolayı bu yıl şenlik olmadan, sade bir biçimde kutluyoruz. Yine bu yılda mayamızı göle çaldık. Pandemi döneminde bu virüs bitsin diye dua etmiştik, şimdi de Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın diye dua ettik" dedi.