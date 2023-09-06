Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Başlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenlenecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16'ncısı yapılacak "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.

Yarın başlayacak festival kapsamında Çubuk Belediyesi ekipleri, ilçe girişinden itibaren festival alanına kadar bulvar ve caddeleri bayraklar ve afişlerle süsledi. Vatandaşlar ile esnafın rahatça festival alanında yerlerini alıp programları takip edebilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Festival alanında yaklaşık 350 stant kurulumu için çalışmalar başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, amaçlarının kentteki yöresel değerlerin ortaya çıkarılması ve ilçeye ekonomik girdi sağlanması olduğunu söyledi.

Festivale yurt dışından ve şehir dışından çok sayıda davetlinin katılacağını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Festivalimiz Perşembe günü saat 17.00'de kortej yürüyüşü ile başlayacak. Sizleri, dünyanın tek, Türkiye'nin ilk ve Ankara'nın en büyük turşu festivalini 100. yıl coşkusuyla kutlamaya davet ediyorum. Bu yıl 16'ncısını gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde Polonya, Ukrayna, Slovakya, Kırgızistan, KKTC ve Malezya'dan gelen halk dansları topluluklarını ağırlıyoruz. Ayrıca ünlü sanatçılarımız Mustafa Ceceli, Semicenk, Demet Akalın ve Özgür Can Çoban da konserleriyle bizimle olacaklar. Kültürel zenginliği, lezzet, gastronomi ve turşunun binbir çeşidiyle festivalimiz 7-10 Eylül'de Çubukabad Parkı'nda. Festivalimize herkesi bekliyoruz.'"

Festivalde, 4 gün boyunca turşu, turşu suyu, vişne suyu gibi ikramlarda bulunulacağı, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacağı bildirildi.

Yarın saat 17.00'de AYBÜ Çubuk Yerleşkesi önünden düzenlenecek kortej ile başlayacak festivale yurt içinden ekiplerin yanı sıra Polonya, Ukrayna, Slovakya, Kırgızistan, KKTC ve Malezya'dan 200 kişilik halk oyunları ekipleri katılacak.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler için yurt dışından gelen halk dansları ekipleri, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Demirbaş, gelen ekiplerle sohbet edip yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi aldı. Demirbaş, ekiplerin ilçe hakkında düşüncelerini dinledikten sonra Çubuk agat taşından yapılmış kolye ve turşu hediye ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretin ardından Demirbaş, gruplarla ilçedeki turşu satış noktalarını ziyaret ederek ekiplere turşu ikramında bulundu ve ilçeyi gezdirdi.