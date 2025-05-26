Ulaş'ta Çocuk Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Ulaş'ta Çocuk Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen 'Çocuk Kültür ve Sanat Festivali'nde Hacivat-Karagöz gölge oyunu, kukla gösterileri ve çeşitli çocuk oyunları sahnelendi. Festivalin ikincisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Çocuk Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Ulaş Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, kukla gösterileri ve çocuk oyunları sahnelendi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale katılan çocuklara teşekkür eden İlbey, "Festivalde çocuklarımız eğlenme fırsatı buldular. Günün yorgunluğunu oyunlar oynayarak attılar. Çocuklarımız mutlu ve heyecanlı bir gün yaşadılar." dedi..

Programa katılan Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ile Belediye Başkanı İlbey, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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