Türkiye ve Azerbaycan Ortak Yapımı 'Boşluğa Hutbe' Filmi Tokyo'da Tanıtıldı

Türkiye ve Azerbaycan sinema genel müdürlükleri tarafından hayata geçirilen ortak yapım 'Sermon to the Void' (Boşluğa Hutbe) filmi için Tokyo'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Film, 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan sinema genel müdürlükleri tarafından hayata geçirilen ortak yapım film 'Sermon to the Void' (Boşluğa Hutbe), 38'inci Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde yer aldı. Filmin Asya prömiyeri ile gösterimleri ise 27, 29 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin ev sahipliğinde ve Türkiye ile Azerbaycan sinema genel müdürlüklerinin katılımıyla özel bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Uluslararası Film Festivali Başkanı Hiroyasu Ando, Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Saltık Buğra Ekinci ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, sinemanın ülkeler arasında köprü kuran güçlü bir kültürel diplomasi aracı olduğu vurgulandı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, uluslararası ortak yapımların halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ve kültürel etkileşimi derinleştirdiğini ifade etti. Festival Başkanı Hiroyasu Ando ise Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun sinema sanatı aracılığıyla daha da pekiştiğini belirtti.

Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov, resepsiyonda yaptığı konuşmada 'Sermon to the Void' filminin kendi film üçlemesinin son halkası olduğunu belirterek, yapıtın insanın içsel yolculuğunu ve dünyanın sonuna doğru yaptığı metaforik bir arayışı anlattığını söyledi. Baydarov'un, 2021 yılında Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Sanatsal Katkı' ödülünü kazanan filminden sonra çektiği bu yeni yapım, doğa manzaralarıyla iç içe geçen şiirsel bir anlatım sunuyor.

Film, Meksikalı yönetmen ve yapımcı Carlos Reygadas ile Türk yapımcı Burak Çevik'in iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye, Azerbaycan ve Meksika sinemalarının yaratıcı enerjisini buluşturan bu ortak yapım, kıtalar arası kültürel iş birliğinin güçlü bir örneğini temsil ediyor.

