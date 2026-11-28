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Hattat Hafız Müşerref Çelebi'nin hayatını, eserlerini konu alan iki ciltlik biyografi yayımlandı. Kitabın yazarı İbrahim Ethem Gören, Çelebi'nin Osmanlı'dan günümüze uzanan hat geleneğinde özellikle kadın sanatçılar arasında köprü kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın hattatı olarak anılan Hafız Müşerref Çelebi'nin hayatı ve sanat mirası, iki ciltlik biyografide bir araya getirildi. Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan eseri gazeteci-yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören kaleme aldı. İki yıllık araştırma sonucunda hazırlanan kitabın tasarımını Yüksel Yücel üstlendi.

"Önemli bir kültür elçisidir"

Kitaba ilişkin açıklamalarda bulunan Gören, "Hattat Hafız Müşerref Çelebi, Osmanlı Cihan Devleti ile günümüz Türkiye'si arasında, özellikle kadın sanatkarlar ve kadın hattatlar arasında köprü vazifesi görmüş bir sanatkardır" dedi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğan Çelebi'nin çocuk yaşta ailesiyle İstanbul'a gelerek Erenköy'e yerleştiğini anlatan Gören, Hacı Nazif Müşerref Çelebi ile evlendikten sonra ilk çocuğu Nuri'yi kaybeden sanatçının, evlat acısını dindirmek için hafızlığa başladığını söyledi. Gören, Çelebi'nin hafızlığını tamamlamasının ardından 92 yaşında hayatını kaybederek Süleymaniye Camii'nde kendisi için bir merasim düzenlendiğini belirtti.

Süleymaniye'deki konakta hat dersleri

Gören, Müşerref Çelebi'nin hattat Mustafa Halim Özyazıcı'dan 1964 yılına kadar ders aldığını, derslerin ailenin Süleymaniye'deki konağında yapıldığını anlattı. Özyazıcı'nın vefatının ardından Çelebi ve kızlarının Hamid Aytaç'tan hat dersleri aldığını belirten Gören, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Son Hattatlar adlı eserinde Müşerref Çelebi'nin yanı sıra üç kızına da yer verdiğini ifade etti.

İlk ciltte 44 yıllık günlükler ve yaklaşık 60 eser

Hattat Müşerref Çelebi: Hayatı, Sanat Yolculuğu, Eserleri ve Koleksiyonu başlıklı ilk ciltte, sanatçının rik'a, sülüs, celi sülüs ve nesih hattıyla yazdığı eserler ile 44 yıl boyunca Osmanlı Türkçesiyle tuttuğu günlükler ele alınıyor. Kitapta, Çelebi'nin öğrencileri Sahre Çizmecioğlu, Hacer Zeynep Sevsevil ve Hilal Kazan'ın biyografileri ile eserlerinden örneklere de yer veriliyor.

Gören, kitapta tanıtılan koleksiyonda yaklaşık 60 eser bulunduğunu, bunlar arasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Bakkal Arif Efendi, Hamid Aytaç ve Necmettin Okyay'ın hatları ile Osman Yümni Efendi ve Muhsin Demironat'ın tezhip örneklerinin yer aldığını söyledi.

İkinci ciltte ailenin hat geleneği anlatılıyor

Hattat Müşerref Çelebi: Ailesi ve Kalem Güzelleri başlıklı ikinci ciltte, hat sanatının aile içinde kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığı anlatılıyor. Gören, "Kalem Güzelleri" ifadesini hattat Mahmut Bedrettin Yazır'ın Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli adlı eserinden esinlenerek seçtiklerini belirtti.

Gören, Hacı Nazif Çelebi'nin eşi ve kızlarını hat öğrenmeye teşvik ettiğini, Ayasofya'nın mahzenlerinde tutulan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait büyük hat levhalarının Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından restore edilip yeniden yerlerine asılmasını sağladığını anlattı.

Çelebi ve Topbaş ailelerinin arşivlerindeki belgeler, fotoğraflar, hat eserleri ve günlüklerden yararlanılarak hazırlanan biyografinin takdim yazısını, Müşerref Çelebi'nin torunu ve tezhip, minyatür ve suluboya sanatçısı Ayşe Vildan Çomu kaleme aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı